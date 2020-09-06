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Bitlis Sehi'de 6 terörist etkisiz hale getirildi
Bitlis Sehi'de, Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı ile 6 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis Sehi'de 6 teröristin Jandarma SİHA ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:
"Çoğu gitti, azı kaldı... Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ile Bitlis Sehi'de 6 terörist etkisiz... İstihbarat... Operasyon... Tam başarı."
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 6 Eylül 2020 Pazar 11:02
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