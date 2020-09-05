Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 99 bin 497 test yapıldı, 1673 kişide Covid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 56 hasta vefat etti, 984 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 250 bin 92'ye çıktı.

Toplam test sayısı 7 milyon 682 bin 697, vaka sayısı 278 bin 228, vefat sayısı 6 bin 620 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta 21 bin 516, ağır hasta sayısı 1091, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir. Ancak birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz. Gücümüz birlikte tedbirlere uymakta." değerlendirmesinde bulundu.

Covid-19 hastalarının izolasyon ve işe dönüşlerine yeni düzenleme

Covid-19 salgınının kontrolüne yönelik çalışmalar kapsamında, vakaların izolasyonlarının sonlandırılması ve işe başlamasıyla ilgili süreçler, Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulu tarafından değerlendirilerek yeniden düzenlendi.

Kurulun önerileri doğrultusunda Covid-19 rehberinde, "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" bölümünde değişiklik yapıldı.

Buna göre, belirti göstermeyen veya hafif vakalarda (evde izlenen veya hastanede 24 saatten kısa süre yatan vakalar) PCR pozitifse PCR alındığı günden itibaren, olası vakalarda ise semptom başlangıcından itibaren 10. günün sonunda izolasyon sonlandırılacak.

Hastane yatış endikasyonu olanlarda izolasyonun sonlandırılması PCR pozitif vakalarda PCR alındığı günden itibaren, olası vakalarda semptom başlangıcından itibaren 14. günün sonunda yapılacak.

Yoğun bakım endikasyonu olan veya immunsuprese vakalarda ise PCR pozitifse PCR alındığı günden itibaren, olası vakalarda semptom başlangıcından itibaren 20. günün sonunda izolasyon sonlandırılacak.

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına koronavirüs nedeniyle ek ödeme

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ek ödeme yapılabilmesine ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına Covid-19 salgını nedeniyle ek ödeme müjdesi geldi.

Yönetmeliğe "Kovid-19 salgını nedeni ile yapılacak ilave ödemeler" başlığıyla eklenen geçici madde ile 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle bu yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın sözleşmeli aile hekimlerine net aylık 3 bin lirayı, aile sağlığı çalışanlarına ise net aylık 850 lirayı geçmemek üzere, Covid-19 salgını nedeniyle takip edilen kayıtlı kişi sayısı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenen tutarda ilave ödeme yapılabilecek.

Muğla'da Covid-19 denetimleri sürdürülüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, işletmeler kontrol edildi, tatilciler maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özkan Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan ile beraberindekiler, Turgutreis Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi.

İşletmeler kontrol edildi, esnafa maske takmaları, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

Antalya sahillerinde maske takılmıyor

Antalya'da, sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler, serinlemek için denize girmeyi tercih etti.

Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kentte, sahillerde yoğunluk yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında tatilcilerin çoğunun, sahillerde maske takmadıkları görüldü.

Ağrı'da karantina kuralını ihlal eden 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza

Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralını ihlal eden 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza uygulandı.

121 kişiden oluşan ekiplerin katılımıyla kafe, restoran, çay bahçeleri, cami, kuaför ve spor salonlarının da aralarında bulunduğu 478 iş yerinde denetim yapıldı.