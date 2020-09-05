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Sağlık Bakanı Koca'dan KPSS adaylarına uyarı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) adaylarına tedbir uyarısında bulunarak, başarı diledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KPSS'ye girecek genç arkadaşlarım. Heyecanınız tedbiri elden bırakmaya yol açmasın, hayalleriniz gölgelenmesin. Hepinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Etiketler: sağlık bakanı koca KPSS koronavirüs önlemleriSon Güncelleme: 5 Eylül 2020 Cumartesi 23:01
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