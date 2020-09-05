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Bakan Çavuşoğlu'ndan Kurz'a tepki
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avusturya Başbakanı Kurz'un sözlerine tepki göstererek, "Avrupa Birliği ve değerlerine asıl büyük tehdit Kurz’un temsil ettiği çarpık ideolojidir" dedi.
Irkçı söylemleri ile bilinen aşırı sağcı Avusturya Başbakanı Kurz'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerine Ankara cevap verdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabında Kurz'a tepki gösterdi.
Mevlüt Çavuşoğlu, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığı üzerine kurulan çirkin siyasetin çağın hastalıklı zihniyeti olduğuna dikkat çekti. "Avrupa Birliği ve değerlerine asıl büyük tehdit Kurz'un temsil ettiği çarpık ideolojidir" ifadesini kullandı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 5 Eylül 2020 Cumartesi 23:05
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