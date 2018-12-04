Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile muhakkak bir araya geleceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'deki G20 Liderler Zirvesi'in ardından gerçekleştirdiği Paraguay ve Venezuela ziyaretlerini tamamlayarak özel uçak "TC-TRK" ile saat 14.40'ta Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve beraberindeki heyet karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Amerika ziyaretini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanında ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, “Adil ve sürdürebilir kalkışma için küresel ticaret ve ekonominin karşı karşıya kaldığı yapıları ve ortaya çıkan risk ve tehlikeleri ele aldık. Terörün tüm formlarına karşı dayanışma ve samimiyetle yapılmasının altını çizdik. Dünyada en büyük göç yolunun en büyük mülteci ev sahipliğine ev sahipliği yapan ülke olarak bu konulara değindik.” ifadelerini kullandı.

“Paraguay ülkemizde büyükelçiliğini açacak”

G20 zirvesinin ardından beraberindeki heyetle birlikte 2-3 Aralık tarihlerinde Paraguay ve Venezuela’ya geçtiklerini dile getiren Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seviyesinde bu iki ülkeye ilk ziyareti gerçekleştirmiş olduklarını söyledi.

Paraguay’ın önemli bir dost olduğunu gördüğünü belirten Erdoğan, “Türkiye’ye gösterilen ilgi ve alaka bizleri memnun etti. Paraguay kısa bir süre içinde ülkemizde büyükelçiliğini açacak, biz de karşılıklı hassasiyeti göstereceğiz. Büyükelçilik, ilişkilerimize yeni bir boyut kazandıracak.” dedi.

Erdoğan, Venezuela’da Maduro ile bir araya gelerek somut işbirliği imkanlarını ele aldıklarını belirterek, Venezuela ile 9 anlaşma imzaladıklarını söyledi.

“Kaşıkçı meselesi çok gündeme geldi”

G20 Zirvesinde gerçekleştirdikleri ikili görüşmelerinde Cemal Kaşıkçı meselesinin çok gündeme geldiğini ifade eden Erdoğan, “Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki ülkelerle ikili ve çok taraflı ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

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[G-20 Zirvesi'nde Kaşıkçı gündemi] Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkili görüşmelerimizde Kaşıkçı konusu gündeme geldi.https://t.co/rG17Vo5Mwf pic.twitter.com/gefMnom9kg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 4 Aralık 2018

“Sayın Bahçeli ile mutlaka bir araya gelmemiz gerekir”

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularına yanıt veren Erdoğan, yerel seçimlerde MHP ile ittifak konusunda, “İSadir Bey ve Mehmet Bey çalışmaları yürütüyorlar. Onlar çalışmaları hazırladıkça bizimle de paylaşacaklar ve bizimle paylaştıktan sonra biz iki lider olarak büyükşehirlerde herhangi bir sıkıntıya fırsat vermeden kararımızı, tarihleri, her şeyi açıklayacağız.” dedi.

Erdoğan, “Bu süreçte Sayın Bahçeli ile bir araya gelmemiz vazgeçilmezdir, muhakkak bir araya gelmemiz gerekir. Cumhur ittifakını çok sağlam çok diri tutmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

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[Bahçeli ile ne zaman görüşecek?] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile bir araya gelmemiz muhakkaktır. Mutlaka görüşmeliyiz.https://t.co/rG17Vo5Mwf pic.twitter.com/53vTIDwgl7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 4 Aralık 2018

“İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız”

AK Parti’nin İstanbul adayını ne zaman açıklayacağı yönündeki bir soruya ise Erdoğan, “Aday tespitleri konusunda hassasiyetimizi koruyoruz. Bütçe görüşmelerini sayın Meclis Başkanı yönetecek. İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız. Önemli sayıda ilçe başkanımız değişecek.” şeklinde yanıt verdi.

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[İstanbul adayı ne zaman açıklanacak?] Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız.https://t.co/rG17Vo5Mwf pic.twitter.com/i5svliM7Zn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 4 Aralık 2018

"İkinci 100 günlük programımızı halkımızla paylaşacağız"

İkinci 100 Günlük Eylem Planı’na değinen Erdoğan, “Bu çalışmaları Başkan Yardımcım Fuat Bey bizzat koordine ediyor ve çalışma bittiği anda ilanını yapacağız. İkinci 100 günlük programımızı da inşallah tüm halkımızla paylaşacağız.” dedi.

Kaynak: TRT Haber