Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere "TC-TUR" uçağıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagup Eyyübov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov ile Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı karşıladı.

Resmi ziyaret kapsamında, 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrine gidecek Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak.

Sonrasında iki lider baş başa görüşecek. Ardından anlaşmalar imzalanacak ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Azerbaycan Milli Meclisi’ne hitap edecek

Erdoğan geceyi Bakü'de geçirecek ve ertesi gün temaslarına devam edecek. Cumhurbaşkanı Çarşamba günü ilk olarak Azerbaycan Milli Meclisi’ne hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan ziyaretinin son gününde A Milli Futbol Milli Takımı'nın maçını izleyecek. Maçın ardından Azerbaycan ziyaretini tamamlayarak Bakü'den ayrılacak.