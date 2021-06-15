Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 00:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'e tebrik
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Jandarma Teşkilatının 182'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i telefonla arayarak kutladı.
Oktay, görüşmede, "182 yıldır vatanın her karışında gecesini gündüzüne katarak azim ve özveriyle çalışan Jandarma Teşkilatımızın günü kutlu olsun" dedi.
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