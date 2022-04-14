Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 18:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Başbakanı ile görüştü
[Fotoğraf: TRT Haber ]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile telefonda görüştü. Görüşmede Nehammer, Ukrayna krizinin çözümü için İstanbul Süreci'ni desteklediğini belirtti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefonda görüştü.
Nehammer'den İstanbul Süreci'ne destek
Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-Avusturya ilişkileri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna’daki savaşta insani dramı sona erdirmek ve ateşkesi sağlamak adına her fırsatın değerlendirilmesi, barış görüşmelerinde ilerlemek için İstanbul Süreci’nin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.
Barışçıl çözümden yana gayretlerine devam edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşı bir an önce bitirmek amacıyla Türkiye’nin oynadığı rolden övgüyle bahsetmesi ve İstanbul Süreci’ni desteklediğini belirtmesi dolayısıyla Avusturya Başbakanı Nehammer’e teşekkür etti.
Etiketler: Son Dakika Recep Tayyip Erdoğan Avusturya Rusya Ukrayna
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