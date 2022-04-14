Terör örgütünde çözülme devam ediyor.

Hakkari Şemdinli'de terör örgütü PKK/KCK iş birlikçisi olarak faaliyet gösteren Abdulkerim Yılmaz hakkında, 2015 yılında Derecik'ten 4 terör örgütü mensubunu aracıyla Şemdinli'ye getirdiği gerekçesiyle "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan arama kaydı çıkarıldı.

Terör örgütü PKK/KCK mensubu Abdulkerim Yılmaz, MİT’in ikna çalışmasıyla Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye getirildi. Terör örgütünde süren çözülmenin ayrıntıları @trthaber’de.https://t.co/XYJOpLkOAd pic.twitter.com/yZ6TG8ilDZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 14, 2022

Arama kararı sonrasında illegal olarak Irak'a geçen ve 2015'ten bu yana Irak'ın kuzeyinde kaçak yaşayan terör örgütü üyesi Abdulkerim Yılmaz, MİT'in ikna çalışması neticesinde Türkiye'ye getirildi.