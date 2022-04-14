Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
MİT'ten nokta operasyon: PKK'lı terörist Türkiye'ye getirildi
Terör örgütü PKK/KCK mensubu Abdulkerim Yılmaz, MİT tarafından Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye getirildi.
Terör örgütünde çözülme devam ediyor.
Hakkari Şemdinli'de terör örgütü PKK/KCK iş birlikçisi olarak faaliyet gösteren Abdulkerim Yılmaz hakkında, 2015 yılında Derecik'ten 4 terör örgütü mensubunu aracıyla Şemdinli'ye getirdiği gerekçesiyle "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan arama kaydı çıkarıldı.
Terör örgütü PKK/KCK mensubu Abdulkerim Yılmaz, MİT’in ikna çalışmasıyla Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye getirildi. Terör örgütünde süren çözülmenin ayrıntıları @trthaber’de.https://t.co/XYJOpLkOAd pic.twitter.com/yZ6TG8ilDZ— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 14, 2022
Arama kararı sonrasında illegal olarak Irak'a geçen ve 2015'ten bu yana Irak'ın kuzeyinde kaçak yaşayan terör örgütü üyesi Abdulkerim Yılmaz, MİT'in ikna çalışması neticesinde Türkiye'ye getirildi.
Etiketler: MİT PKK/KCK Son Dakika Terör Örgütü Terörle Mücadele
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