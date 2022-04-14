Büyükelçiler'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Sugondhabhirom, Mali'nin Büyükelçisi Coulibaly ve Yemen'in Büyükelçisi Turiq'i kabul etti. Büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Apirat Sugondhabhirom'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Sugondhabhirom, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Sugondhabhirom'un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Erdoğan, Mali'nin Ankara Büyükelçisi Issa Ousmane Coulibaly'yi de kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Coulibaly, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Coulibaly'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Yemen Ankara Büyükelçisi Turiq de Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Turiq'in bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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