İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Akreditasyonu Sertifika Töreni'nde, afet konusunun büyük farkındalıkla ele alındığını, geçmiş dönemlerde yaşanan hatalardan ders çıkarıldığını söyledi.

Afet yönetiminde gereken farkındalığa, kapasiteye ve koordinasyona sahip olunduğunu bildiren Soylu, hazırlanan afet risk azaltma planlarını anlattı.

"28 bin 496 toplanma, 2 bin 860 barınma alanımız var"

Soylu, ülke genelinde 28 bin 496 toplanma, 2 bin 860 barınma alanı bulunduğunu açıkladı.

AFAD akreditasyonu kapsamında 36 akreditasyonun tamamlandığını aktaran Soylu, 27 akreditasyon eğitiminin devam ettiğini söyledi.

Depremlerle, afetlerle karşı karşıya kalınan bir coğrafyada bulunulduğuna işaret eden Soylu, Türkiye'nin afetlerle karşılaşan diğer ülkelere de anında yardımlar gönderdiğini hatırlattı.

Soylu, Hırvatistan'daki depremin ardından Avrupa ülkeleri bölgeye ulaşmadan Türkiye'nin bu ülkeye yardım gönderdiğini vurguladı.

"Son 4 yılın en çok yardım yapan ülkesi Türkiye'dir"

İçişleri Bakanı Soylu, "Bizden daha zengin ülkeler varken biz, dünyada son 4 yılda mağdura, mazluma, ihtiyaç duyana yardım yapan birinci ülkeyiz. Dünyada şu anda son 4 yılın en çok yardım yapan ülkesi Türkiye'dir" ifadesini kullandı.

Afet Eğitim Yılı kapsamında geçen yıl 56 milyon 600 bin kişiye ulaşıldığını belirten Soylu, bu yılın da Afet Tatbikat Yılı ilan edildiğini anımsattı.

Bakan Soylu, "Bu yıl 54 bin 302 tatbikat yapmayı planlıyoruz. Yaklaşık 21 il düzeyi, 4 bölgesel, 3 çığ tatbikatının aralarında olduğu 54 bin 302 tatbikatın yüzde 10'unu, yani yaklaşık 5 bin tatbikatı tamamladık. Yıl sonuna kadar sürekli tatbikat yapacağız" bilgisini paylaştı.

Arama kurtarma ekiplerinin Kastamonu'daki sel bölgesinde üstün gayret sarf ettiğini söyleyen Bakan Soylu, diğer afet bölgelerinde de olağanüstü işlerin gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

"Arkamızda yüz kırışıklığı bırakmadan çıktık"

Afet konusunun tamamının mayınlı bir alan olduğunu, tedbirsiz yürünemeyeceğini ifade eden Soylu, şöyle devam etti:

"Deprem tehlikesini geçmişte yaşadığımız acılardan dolayı sadece belirli bölgelere ait mesele olarak görüyoruz. Daha birkaç gün önce Karadeniz'de, Zonguldak'ın Ereğli açıklarında İstanbul'un da hissettiği 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aslında Zonguldak birinci derece deprem kuşağında değil ama demek ki risk mevcut. Bu meseleye bakışımızı, tehlike algımızı daha geniş perspektiften yapmak durumundayız."

Önceki dönemlerde afet durumlarında "Nerede bu devlet?" denildiğini söyleyen Soylu, yapılanların ardından şimdi ise bu cümlenin kullanılmadığını, "Allah devletimize zeval vermesin" denildiğini vurguladı.

Artvin Arhavi'deki sel sırasında iş yerini temizlemeye çalışan bir vatandaşla yaşadığı diyaloğu anlatan Bakan Soylu, bu bölgede de gerekenlerin tümünün yapıldığını dile getirerek, "Arkamızda yüz kırışıklığı bırakmadan çıktık" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasının ardından arama kurtarma ekiplerine akreditasyon sertifikalarını verdi.

Programa İçişleri Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı, Tayyip Sabri Erdil, AFAD Başkanı Yunus Sezer ile arama kurtarma ekiplerinin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.