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Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa şampiyonu basketbolcuları kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa 22 Yaş Altı Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda, şampiyon olan erkek Milli Takımını kutladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa şampiyonu basketbolcuları kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa 22 Yaş Altı Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda Erkek Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonu olması dolayısıyla Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk'ü tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa 22 Yaş Altı Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda Erkek Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonu olması dolayısıyla Federasyon Başkanı Uztürk'e bir tebrik telgrafı gönderdi.

Kaynak: AA

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