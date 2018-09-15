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Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa şampiyonu basketbolculara kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa 22 Yaş Altı Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda kupayı kazanan Türk Milli Takımı'nı tebrik etti.

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Bakan Kasapoğlundan Avrupa şampiyonu basketbolculara kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa 22 Yaş Altı Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda kupayı kazanan Türk Milli Takımı'nı tebrik etti.


 

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İtalya'nın Udine kentinde düzenlenen Avrupa 22 Yaş Altı Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda zirvede yer alan milli takımımızı tebrik ediyorum. Şampiyona boyunca harika bir performans ortaya koyan mili sporcularımız, finalde de rakibi Almanya'yı mağlup ederek ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çekti. Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları sürecinde böylesine değerli bir başarının gelmesi bizleri ayrıca memnun etti. Şampiyon sporcularımızın tekerlekli sandalye basketbolunda dünyanın önde gelen ülkelerinden olan Türkiye'mize, gelecek yıllarda daha nice başarılar kazandıracağına yürekten inanıyorum. Şampiyonada zirvede yer alarak İstiklal Marşı'mızı okutan milli takımımızı kutluyor, başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." 

Kaynak: AA

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