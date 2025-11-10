Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'e yönelik hakaretlere karşıyız, milli gün tartışmaları maksatlı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda düzenlenen anma törenine katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 87'nci seneyi devriyesinde saygıyla andı, milletin şeref nişanesi olan İstiklal Harbi'ni sevk ve idare ederek yeni devleti kuran Gazi Meclis'in tüm üyelerini şükranla yad etti.

Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nden İstanbul'un Fethi'ne, Çanakkale Destanı'ndan 15 Temmuz direnişine kadar bin yıllık tarih boyunca can veren şehitlere rahmet diledi, gazilere minnet duygularını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyetin ilanından bugüne kadar 102 yıldır ülkenin gelişmesi, kalkınması, büyümesi için ter döken herkese teşekkür etti.

Geçen yıl yeni yerleşkesine taşınan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun, bünyesindeki dört köklü müesseseyle çalışmalarını başarıyla devam ettirdiğini belirten Erdoğan, gerek yurt içinde gerekse uluslararası düzeyde yürüttüğü akademik faaliyetlerle hem kültür hem de dil ve tarih açısından çok kıymetli işlere imza attığını söyledi.

Küreselleşmeye paralel olarak dilin, tarihin ve kültürün ciddi sınamalarla karşılaştığı bir dönemde, geniş bir yelpazede yürütülen bu çalışmaları anlamlı bulduğunu ifade eden Erdoğan, dili istila eden yabancı kelime ve kavramlara karşılık üretilmesi noktasında daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Erdoğan, Türkçenin korunması ve geliştirilmesinde daha atılgan bir gündemle hareket edilmesinde bu bakımdan büyük fayda gördüğünü belirterek, hizmetlerinden ötürü Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs'ün şahsında Kurumun her bir mensubunu tebrik etti. Erdoğan, ülke ve millet için yaptıkları hayırlı işlerde kendilerine destek olmayı bundan sonra da aynı şekilde sürdüreceklerini söyledi.

"10 Kasımlar verilen mücadelenin boyutlarını kavramak açısından önemli bir vesile teşkil etmekte"

Devletin ilk Cumhurbaşkanı, İstiklal Harbi'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, zorluklarla ve engellerle dolu bir mücadelenin ardından bağımsız, modern ve yeni Türkiye'nin temellerini attığını hatırlatan Erdoğan, Atatürk'ün harp sahalarında kazanılan askeri başarılarına olduğu gibi yeni devletin birçok alandaki dönüşümüne de liderlik ettiğini vurguladı. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"10 Kasımlar aslında hem bu dönüşümü anlamak, hem de verilen mücadelenin boyutlarını kavramak açısından önemli bir vesile teşkil etmektedir. Bunu özellikle şunun için söylüyorum. Son dönemde milli günlerimizle ilgili yıkıcı, yıpratıcı, toplumsal fay hatlarını kaşıyan tartışmaların gündeme taşınmak istendiğini görüyoruz. Güya Cumhuriyetimizi yüceltmek adına şanlı tarihimizi yok sayanlar ile 102 yıllık Cumhuriyet tecrübesini önemsizleştirmeye çalışanlar, zahirde tezat içinde görünmekle birlikte esasında aynı amaca hizmet ediyorlar. Sosyal medyanın köpürttüğü, toplumsal gerilimden beslenen siyasetçilerin de büyüttüğü bu cepheleşmenin en büyük mağduru ise bizatihi Gazi Mustafa Kemal olmakta, Atatürk'ün hatırası ve eserleri olmaktadır. Burada şu gerçeğin altını kalın çizgilerle çizmek durumundayım. Medya, sosyal medya ve siyasette 'Atatürk maskesi' takarak, bu millete ve milletin değerlerine düşmanlık edenlere nasıl karşıysak, İstiklal Harbimizi zafere ulaştırarak milletimizin önünde yeni bir yol açan Gazi Mustafa Kemal'e yönelik hakaretamiz ifadelere aynı şekilde karşıyız."

"Onun mirasına sahip çıkmak demek Türkiye Cumhuriyeti'ni daha da güçlendirmek demektir"

Erdoğan, "Şüphesiz 86 milyonun her konuda uzlaşmasını, aynı düşünmesini, tarihi hadiselere ve şahsiyetlere aynı pencereden bakmasını bekleyemeyiz. Bu, gerçekçi olmadığı gibi doğru da değildir.

Burada en mühim husus, fikri farklılıkların karşılıklı saygı çerçevesinde, nezaketle dile getirilmesi, kimsenin kendi tarih okumasını diğerine dikte etmemesi, tehdit ve hakaretle bir dayatmada bulunmamasıdır. Eli sopalı düşünce özgürlüğü olmaz. Barika-ı hakikat ancak zıt görüşlerin çarpışmasından doğar. Şunun da bilinmesinde fayda görüyorum. Bu milletin en büyük gücü birliği, beraberliği, kardeşliği, ortak geçmiş ve gelecek tasavvurudur" değerlendirmesini yaptı.

Milli, manevi ve kültürel değerlerin, aynı zamanda milletçe en değerli hazineler olduğuna işaret eden Erdoğan, "Bizi bir arada tutan çimentomuzdur. Bunların örselenmesine hiçbir şekilde tolerans gösteremeyiz. Bu konuda herkesin, özellikle toplumun önünde olan kanaat önderlerinin gereken hassasiyeti sergileyeceklerine inanıyorum" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bugün köpürtülmek istenen tartışmalara aslında bundan bir asır evvel set çektiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazi, şöyle demişti, 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' Atatürk, en büyük ve en kalıcı eserinin, hepimizin ortak çatısı olan Türkiye Cumhuriyeti olduğunu bu ifadesiyle 100 sene önce ilan etmiştir. Dolayısıyla onun mirasına layıkıyla sahip çıkmak demek Türkiye Cumhuriyeti'ni daha da güçlendirmek, kalkındırmak, başarılarına yenilerini eklemek, her alanda muvaffak ve muzaffer etmek demektir" diye konuştu.

"Türkiye'yi yurt dışına şikayet turlarına çıkanlar elleri boş döndüler"

Bu milletin en büyük gücü birliği beraberliği, kardeşliği ve ortak gelecek tasavvurudur. Bizi bir arada tutan çimentomuzdur. Gazi Mustafa Kemal bugün köpürtülmek istenen tartışmalara 1 asır evvel set çekmiştir: Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Dolayısıyla onun mirasına layıkıyla sahip çıkmak demek başarılarına yenilerini eklemektir. Tam bağımsız Türkiye için çalışanlar onun hakikatine sahip çıkabilir. Türkiye'yi yurt dışına şikayet turlarına çıkanlar elleri boş döndüler, hedeflerine ulaşamıyorlar. Biz FETÖ'cüler gibi bu zihniyetin sebep olduğu yanlış algılarla da mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Atatürk'ü saygıyla anarken onun hatırasını yaşatmaya da özen gösteriyoruz.

"Yapamazsınız dedikleri ne varsa hepsini tek tek hayata geçirdik"

Dün yapılan törenle Atatürk Evi kapılarını ziyaretçilerine açtı. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TİKA'mızı tebrik ediyorum. Şimdi 783 bin kilometrekarede Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz. Son 23 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirdik. Yapamazsınız dedikleri ne varsa hepsini tek tek hayata geçirdik. Savunma sanayii alanında yüzde 80 olan dışa bağımlılığı yüzde 20'nin altına çektik. Tüm dünya Türkiye'nin savunma sanayi alanından övgüyle söz ediyor. Birçok ülke Türkiye'nin küresel satranç oyunundaki hamlelerini kabullenmeye başladı.

"Türkiye Cumhuriyeti'ni dünya ile rekabet edebilir hale getirdik"

Milletimizin her bir ferdini bağrımıza bastık. En büyük başarıları ve zaferleri tattırdık. Gazi Mustafa Kemal'in en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni dünya ile rekabet edebilir hale getirdik. Şuurlu, inançlı, ahlaklı, çalışkan milyonlarca genç yetiştirdik. Ülkemize hizmet ve eser üreteceğiz.

Ayrıntılar geliyor...