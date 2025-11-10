Duman 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 10.11.2025 11:10

DMM'den "10 Kasım" iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, çeşitli basın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan "Milli Eğitim Bakanlığının 10 Kasım’da okullarda Atatürk’ü anmayı yasakladığı ve ‘kapıları kilitleyin’ talimatı verdiği" şeklindeki iddiaların dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

DMM'den "10 Kasım" iddialarına yalanlama

DMM tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif içeriklere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 8 Kasım tarihli yazısında, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nün ilgili yönetmelik uyarınca valiliklerin belirlediği ve herkesin katılımına açık alanlarda, günün anlam ve önemine uygun şekilde anılmasının esas olduğunun belirtildiği hatırlatıldı.

Bakanlık yazısında, Atatürk’ü anma etkinliklerinin yasaklanmasına ilişkin herhangi bir ifadenin bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, ancak siyasi partilerin kendilerine tanımlanan alanlar dışında okullarda tören veya organizasyon çağrısı yapmalarının mevzuata uygun olmadığının vurgulandığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu yazıda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde öğrenci, öğretmen ve ailelerin gönüllü katılımıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlenmesinin teşvik edildiği de belirtildi. Bu kapsamda, tüm eğitim kademelerindeki öğrencilerin, Atatürk’e ve vatan sevgisine ilişkin duygu ve düşüncelerini yansıtan mesaj kartları hazırlayarak diktikleri fidanlara yerleştirecekleri aktarıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, okullarda gönüllülük esasına göre Atatürk’ü anmaya yönelik faaliyetlerin sürdüğünü bildirdiği kaydedilen açıklamada, "Kamuoyunun, manipülatif amaçlarla yayılan asılsız içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi. 

ETİKETLER
10 Kasım Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İletişim Başkanlığı
Sıradaki Haber
Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle anlamlı uçuş
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
11:31
TBMM son 13 ayda 405 bin ziyaretçiyi ağırladı
11:17
Zorunlu Afet Sigortası çalışmalarında sona gelindi
11:10
Türkiye’de bir yılda 120 milyon ton atık oluştu
10:59
Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle anlamlı uçuş
10:50
DSÖ'den, çatışmaların devam ettiği Sudan'da "kan dökülmesine son verilmesi" çağrısı
Sason’da kış hazırlığı: Cevizli sucuk ve pestil mesaisi
Sason’da kış hazırlığı: Cevizli sucuk ve pestil mesaisi
FOTO FOKUS
Gazi Mustafa Kemal'in İstanbul'daki izleri
Gazi Mustafa Kemal'in İstanbul'daki izleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ