Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merz ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Almanya’nın ikili ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, bu doğrultuda karşılıklı adımlar atmayı sürdürmenin önemine dikkati çekti.

NATO Zirvesi ve "Transatlantik Bağ" vurgusu

Gelecek hafta Ankara’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’ne de değinen Erdoğan, Avrupa’nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesi ve “Transatlantik Bağın” muhafazası için güçlü bir iradenin ortaya konulmasını beklediklerini ifade etti.

"Rusya-Ukrayna arasında diplomatik süreç canlandırılmalı"

Görüşmede bölgesel barış çabalarına da işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın kalıcı bir barışla neticelenmesi için gayret gösterdiklerini vurguladı. Erdoğan, müzakerelerin yeniden başlatılması ve diplomatik sürecin canlandırılması için Türkiye'nin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.