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Gündem
AA 29.06.2026 14:51

Numan Kurtulmuş'tan barış için "ortak çalışma" çağrısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyanın içinde bulunduğu dönemde yaşanan gerilimlere işaret ederek, "Mesele sadece savaşı ve saldırganlığı önlemek değil, aynı zamanda bunun da ötesinde barışı nasıl gerçekleştirebileceğimizi anlamak, kavramak ve bunun için de ortak çalışabilmeyi başarmaktır" dedi.

Numan Kurtulmuş'tan barış için "ortak çalışma" çağrısı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Parlamenter Zirvesi dolayısıyla İstanbul'da bulunan parlamento başkanları, parlamenterler ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin onuruna Dolmabahçe Sarayı'nda verdiği yemekte konuştu.

Kültürün, medeniyetin, insanların farklı din ve kültürleriyle bir arada yaşayabilme kabiliyetinin asırlar içerisinde diri tutulduğu İstanbul'da NATO Parlamenter Zirvesi'ni gerçekleştirmekten memnuniyet duyduklarını belirten Kurtulmuş, bu toplantı vesilesiyle gündeme gelen fikirlerin hem NATO'nun geleceği bakımından hem de dünyada yeni bir güvenlik anlayışının ortaya çıkması bakımından yararlı olması temennisinde bulundu.

Kurtulmuş, gelecek hafta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nin de ülkeler ve NATO ittifakı için hayırlı olmasını diledi.

İstanbul'daki zirveye, 20 parlamento başkanı olmak üzere 27 delegasyonun katıldığını ve zirvede 92 parlamenterin yer aldığını ifade eden Kurtulmuş, bugün oldukça verimli görüşmeleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Dünya en zor dönemlerinden birisinden geçiyor"

Dünyanın en zor dönemlerinden birisinden geçtiğini ifade eden Kurtulmuş, dünya sisteminin yeniden kurulmak üzere olduğu bir dönemde savaşların, çatışmaların, gerilimlerin belki de daha uzun bir süre devam edeceğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Mesele sadece savaşı ve saldırganlığı önlemek değil, aynı zamanda bunun da ötesinde barışı nasıl gerçekleştirebileceğimizi anlamak, kavramak ve bunun için de ortak çalışabilmeyi başarmaktır. Toplantıda ifade ettiğim gibi inşallah bundan sonraki hedeflerimizden birisi de yeryüzünde adil, hakkaniyetli, bütün insanların yaratılışta eşitliği ve bütün ülkelerin de egemenlikte eşitliği prensibine dayanan yeni bir küresel sistemin kurulabilmesi için hep beraber çabalarımızı ortaklaştırmak, hep beraber mücadelemizi vermek durumundayız."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Böylesine önemli bir dönemde NATO Parlamenter Zirvesi'nin üçüncü toplantısı için İstanbul'u teşrif ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ümit ederim ki üçüncüsü gerçekleştirilen bu toplantı, NATO PA'nın da gayretleriyle organizasyonel olarak kalıcı bir hale getirilir ve NATO Parlamenter Zirvesi, bundan sonraki yıllarda da varlığını koruyarak yapıcı fikirlerin ortaya konulması için önemli bir parlamenter platform olma özelliğini taşır." ifadelerini kullandı.

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