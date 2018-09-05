Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye geldi. İlk olarak TBMM'yi ziyaret eden Maas, Meclis'in 15 Temmuz darbe girişiminde zarar gören bölümlerini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından TBMM Başkanı Binali Yıldırım tarafından kabul edilen Maas'ın bir sonraki durağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maas'ı kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

"Türkiye önemli bir partnerdir"

Türkiye temaslarından önce Twitter'dan Türkçe mesaj paylaşan Maas, Türkiye’nin büyük bir komşunun ötesinde, Almanya’nın da önemli bir partneri olduğunu söyledi.

Türkiye ile ilişkileri iyileştirmek için güçlü bir iradeye sahip olduklarını dile getiren Maas, “Türkiye seyahatimle buna katkıda bulunmak istiyorum. Türkiye, bir komşudan fazla. Aynı zamanda önemli de bir partnerdir. Bilhassa insan hakları gibi bazı gelişmelerin bizi kaygılandırdığı sır değil. Bununla ilgili de konuşacağım. Şunu unutmamalıyız; Türkiye ile olan insani ilişkilerimiz o kadar yoğun ki ilişkilerimizin iyileştirilmesi için çok sıkı çalışmaya devam etmeliyiz." dedi.

TBMM'de darbe girişiminde bombalanan yerleri gezdi

Alman bakan, Esenboğa Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılandıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hareket etti. Maas, Çavuşoğlu ile birlikte darbe girişiminde Meclis’in hasar gören bölümlerini inceledi.

Çavuşoğlu, konuğuna darbe girişiminde yaşananları ve Meclis’in nasıl bombalandığını anlattı.

Konuk bakanın yakasındaki Alman ve Türk bayraklı rozetler dikkat çekti.

TBMM Başkanı Yıldırım Maas'ı kabul etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı kabul etti.

Bu arada Yıldırım, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan ve Kulübün İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge'yle de görüştü.

Öte yandan Yıldırım, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ve beraberindeki heyetin yanı sıra Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter'ı da ayrı ayrı kabul etti.

Görüşmeler, basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Maas'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Maas, Ankara Palas'ta ortak basın toplantısı düzenleyecek. İki mevkidaş, yarın İstanbul Alman Lisesinin 2018-2019 eğitim-öğretim yılı açılış törenine de katılacak.

Kaynak: TRT Haber / AA