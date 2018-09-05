  • 05 EYLÜL 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.628
    EURO 7.706
  • BIST 93615
    ALTIN 255.311
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » TBMM Başkanı Yıldırım'ın tren anısı kırdı geçirdi

TBMM Başkanı Yıldırım'ın tren anısı kırdı geçirdi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Eskişehir'deki programı için Yüksek Hızlı Tren'i (YHT) tercih etti. Yıldırım, yolcularla sohbet ederek ilginç bir anısını da paylaştı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Eskişehir programına, Ulaştırma Bakanlığı döneminde açılışı yapılan Yüksek Hızlı Tren'i kullanarak gitti. Dönüşünde yine hızlı treni kullandı.

Yolcularla sohbet eden Meclis Başkanı bir anısını da paylaştı. 

Ulaştırma Bakanlığı döneminde, hızlı trenden yakınan bir kişi ile ilgili anlattıkları yolcuları güldürdü.

"Bir vatandaş arıyor hızlı trenle ilgili bir şikayeti varmış: Ben sizden şikayetçiyim. Ne oldu, nedir kusurumuz? 'Bakanım, damatla kızım eskiden bayramdan bayrama gelirdi. Şimdi arıyor; baba kahvaltıya geliyoruz. Bana yapacağın bu muydu senin?' dedi."

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eskişehir, tren
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER