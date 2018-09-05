TBMM Başkanı Yıldırım'ın tren anısı kırdı geçirdi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Eskişehir programına, Ulaştırma Bakanlığı döneminde açılışı yapılan Yüksek Hızlı Tren'i kullanarak gitti. Dönüşünde yine hızlı treni kullandı.

Yolcularla sohbet eden Meclis Başkanı bir anısını da paylaştı.

Ulaştırma Bakanlığı döneminde, hızlı trenden yakınan bir kişi ile ilgili anlattıkları yolcuları güldürdü.

"Bir vatandaş arıyor hızlı trenle ilgili bir şikayeti varmış: Ben sizden şikayetçiyim. Ne oldu, nedir kusurumuz? 'Bakanım, damatla kızım eskiden bayramdan bayrama gelirdi. Şimdi arıyor; baba kahvaltıya geliyoruz. Bana yapacağın bu muydu senin?' dedi."

Kaynak: TRT Haber