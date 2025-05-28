Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Şahbaz Şerif ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışının ardından Laçın Resort Otel'e gitti.

Burada Aliyev ile baş başa görüşen Erdoğan, daha sonra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Aliyev ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.