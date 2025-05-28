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AA
28.05.2025 14:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Şahbaz Şerif ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü dolayısıyla gittiği Azerbaycan'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışının ardından Laçın Resort Otel'e gitti.
Burada Aliyev ile baş başa görüşen Erdoğan, daha sonra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Aliyev ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.