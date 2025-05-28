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Gündem
AA 28.05.2025 14:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Şahbaz Şerif ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü dolayısıyla gittiği Azerbaycan'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Şahbaz Şerif ile görüştü
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışının ardından Laçın Resort Otel'e gitti.

Burada Aliyev ile baş başa görüşen Erdoğan, daha sonra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Aliyev ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.

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