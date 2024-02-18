Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile bir araya gelecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinde 7 Şubat’ta icra edilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ilk resmi ziyareti için Türkiye'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i Beştepe'de ağırlayacak.

7 Şubat'ta sandığa giden Azerbaycan'da İlham Aliyev, seçimi kazanarak 5'inci kez cumhurbaşkanı oldu.

Aliyev'i ilk Erdoğan tebrik etmişti

Aliyev'i ilk tebrik edenlerin başında Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı.

Seçimin ardından Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Aliyev, ilk resmi ziyaretini ise Türkiye'ye yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İlham Aliyev, en son Kasım ayında bir araya geldi.

İki lider, Kazakistan'daki Türk Devletleri Teşkilatı ile Özbekistan'daki Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirvelerine katıldı.

O görüşmelerden üç ay sonra liderler yeniden yüz yüze görüşecek. Adres Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak.

Resmi törenle karşılanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'i resmi törenle karşılayacak.

Başbaşa ve heyetler arası görüşmelerde iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ortak basın toplantısında da son gelişmeleri değerlendirecek.