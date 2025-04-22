Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alain Berset'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Kabulde bölgesel ve küresel konular ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Avrupa Konseyi ile yapıcı diyalog ve etkileşime önem verdiğini, Konsey ve diğer uluslararası insan hakları mekanizmalarıyla iş birliğini sürdürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde Avrupa’da artış gösteren ırkçılık, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığının tedirgin edici olduğunu, bunlarla mücadelede Avrupa Konseyi’nden daha fazla hassasiyet beklendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Gazze’de katliamlarına devam ettiğini, İsrail saldırganlığına karşı Avrupa’dan uluslararası hukuk ve insan haklarına sahip çıkan güçlü bir ses beklendiğini ifade etti.