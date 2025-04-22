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Gündem
AA 22.04.2025 14:31

Bakan Uraloğlu'na Şam'da sıcak karşılama: İkinci ülkenize hoş geldiniz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Suriye Ulaştırma Bakanı Bedir, Bakan Uraloğlu'nu Suriye'de ağırlamaktan şeref duyduğunu belirterek, "İkinci ülkeniz Suriye'ye hoş geldiniz" dedi.

Bakan Uraloğlu'na Şam'da sıcak karşılama: İkinci ülkenize hoş geldiniz
[Fotograf: AA]

Bakan Uraloğlu öncülüğündeki Türk heyetini, Şam Havalimanı'nda Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu ve Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir karşıladı.

Burada ortak basın toplantısında konuşan Bakan Uraloğlu, Suriye'ye iki günlük çalışma ziyareti vesilesiyle gittikleri ve sıcak karşılamalarından dolayı Suriyeli meslektaşı Bedir'e teşekkür etti.

Sözlerine Suriye'yi bağımsızlığına kavuşturdukları için yeni yönetimi tebrik ederek başlayan Uraloğlu, ulaştırmanın önemine değindi.

Ulaştırma alanında olası işbirliklerini görüşeceklerini kaydeden Uraloğlu, havacılık, kara, deniz ve demir yolu ile iletişim alanında atılabilecek adımlar konusunda görüşmeler yapılacağını söyledi.

Bakan Uraloğlu'na Şam'da sıcak karşılama: İkinci ülkenize hoş geldiniz

Suriyeli Bakan Bedir'i Türkiye'ye davet eden Bakan Uraloğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Sayın bakanın beş yıllık bir bakanlık tecrübesi olduğunu biliyorum ve Türkiye ile Suriye ilişkilerine ne kadar kıymet verdiğini biliyorum. Onun için kendisinin bu bakanlıkta olması iki ülke için şanstır diye düşünüyorum. İki ülke arasındaki tesis edeceğimiz güzel ilişkiler hem iki ülkenin gelişmesine hem de bölgemizdeki barışa katkı sağlayacaktır diye umut ediyorum. Konuşmasının başında ikinci ülkenize hoş geldiniz demiş olması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir."

"İkinci ülkeniz Suriye'ye hoş geldiniz"

Suriye Ulaştırma Bakanı Bedir de Türk Bakan Uraloğlu'nu Suriye'de ağırlamaktan şeref duyduğunu belirterek, "İkinci ülkeniz Suriye'ye hoş geldiniz. Bu ziyaretiniz Türkiye ve Suriye arasındaki derinliği yansıtan ziyaretlerdir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Suriye'ye verdiği desteklerden dolayı "sonsuz teşekkür" eden Suriyeli Bakan Bedir, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın bakanla ortak işbirliğinden ötürü umarım bu desteği pratiğe, gerçek hayata dönüştürürüz. Suriye ve Türkiye arasında ulaştırma alanlarındaki ilişkileri daha önceki parlak dönemine kavuşturmayı umuyorum."

Ekonomik ve ticari ilişkilerin etkin biçimde canlanması için taşımacılık ve ulaşımın zaruri olduğunun altını çizen Bakan Bedir, "Suriye ve Türk halkı olarak birlikte iyi şeyler başaracağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Havalimanından ayrılan Bakan Uraloğlu ve beraberindekiler, gün içinde İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığında ikili ve heyetler arası görüşmeler yapacak.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu Suriye
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