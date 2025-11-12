Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahıskalı kardeşlerimizin yanındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Heyetini kabul etti.

Kabulde konuşan Erdoğan, şunları kaydetti;

Dünyanın dört bir yanından gelen siz değerli kardeşlerimiz, milletin evinde sizleri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Özbekistan'dan Gürcistan'a, Rusya'dan Amerika'ya, bu birlik ve beraberlik tablosunun her daim muhafaza edilmesini temenni ediyorum. Bu değerli ve anlamdaki bütünlüğünüz, coğrafi çeşitliliğiniz, bütün bunlara rağmen Dünya Ahıska Türkleri Birliği'nin çalışmalarını takdirle karşılıyorum.

Sayın Başkan Ziyatdin Bey'le birçok vesileyle bir araya geliyoruz. Ziyatdin kardeşimle birlikteliğimiz, beraberliğimiz çok eskilere dayanıyor. Haklı davanızda daima yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz. Sizlerin bulunduğunuz ülkelerde gösterdiğiniz dirayet ve çalışkanlık bizleri gururlandırıyor.

Biz, vatandaş ve soydaşlarımızın bulundukları ülkelerde kimliklerini, dillerini ve dinlerini korumalarını esas gören bir düşünceye sahibiz. Ahıskalı kardeşlerimizin anavatanlarına geri dönmeleri ve vatandaşlık almaları konusuyla da yakından ilgileniyoruz.

Haklı davanızı hem ikili düzeyde hem Avrupa Konseyi ve Türk Devletleri Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlar nezdinde takip ediyoruz. Sizlerle gönül bağımızla dayanışmamız da katidir. Ahıskalı kardeşlerimizi ilgilendiren tüm konularda büyükelçiliklerimiz ve başkonsolosluklarımız kapılarını sizlere her daim açık tutmuşlardır.

Soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması için Dünya Ahıska Türkleri Birliği başta olmak üzere çatı kuruluşlarının rehberliğinde hareket edilmesinde fayda görüyorum. Enerjimizi kısır çekişmelerle harcamak yerine, Türk toplumunun çok daha iyi konumlara ulaşması için kullanalım. Bu noktada bilhassa aile bağlarınıza ve özellikle Ahıskalı gençlerimize özel ihtimam göstermenizi sizlerden rica ediyorum. Genç kardeşlerimizin milli ve manevi duygularımıza yabancı yetişmemeleri çok ama çok mühimdir. Sizlerin bu doğrultuda üretebileceği projelere ve çalışmalara katkılarımızı sürdüreceğiz.

"Ahıska Türkü'nün sürgün edilmelerinin acısını hala yüreğimizde hissediyoruz"

14 Kasım 1944'te yaklaşık 100 bin Ahıska Türkü'nün ata vatanlarından uzak diyarlara sürgün edilmelerinin acısını hala yüreğimizde hissediyoruz. Bu sürgün sırasında on binlerce Ahıskalı Türk, insanlık dışı koşullarda hayatını kaybetmiştir. Sürgünde yitirdiklerimizin aziz hatıralarını anmayı, onları yad etmeyi vefa borcu olarak görüyoruz. Bu çerçevede ülkemizde her yıl çok sayıda anma etkinliği ve konferans düzenleniyor. Bu etkinlikleri farklı ülkelere taşımanın ve bilhassa sürgünün tanığı olan coğrafyalara ulaştırmanın isabetli olacağı kanaatindeyim.

Önümüzdeki dönemde Dışişleri Bakanlığımızla birlikte sürgüne dair interaktif bir sergi düzenlemeyi planladığınızı öğrendim. Bu serginin Türkiye'de ve çeşitli ülkelerde gösterildikten sonra inşallah uygun bir mekanda daim kılınmasını hedefliyoruz. Böylece Ahıska Türkü kardeşlerimizin çetin mücadelesini kalıcı olarak sergileyebilir, gelecek nesillere aktarabiliriz.

"150 binden fazla kişiye uzun dönem ikamet izni verdik"

Ukrayna'daki savaştan etkilenerek ülkemize gelen 5 bine yakın Ahıska Türkü'nün temsilcilerini bugün aramızda görmek ayrı bir bahtiyarlıktır. Malumunuz, ülkemizden uluslararası koruma talep eden 2315 Ahıska Türkü'nü Elazığ'a geçici olarak yerleştirmiştik. Aralarından 703 kardeşimizi TOKİ tarafından Bitlis Ahlat'ta yapılan birinci etap konutlarda iskan ettik. İkinci etap konutları da hızla inşa ediyoruz. Daha evvel 2015'te aldığımız kararla Ukrayna'daki çatışmalardan etkilenen toplam 3215 Ahıskalı soydaşımızı Erzincan Üzümlü ve Bitlis Ahlat'ta iskan etmiştik. Bugüne kadar yaklaşık 170 bin Ahıska Türkü'ne istisnai vatandaşlık, 150 binden fazla kişiye ise uzun dönem ikamet izni verdik.

Diğer ülkelerde de ihtiyacı olan tüm kardeşlerimize desteğimizi TİKA ve Yurtdışı Türkler Başkanlığımız gibi kurumlarımızın marifetiyle sürdüreceğiz. Şunu bilmenizi isterim, Türkiye olarak her zaman yanınızdayız. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin diyorum. Ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Türkiye'de yapacağınız istişare ve görüşmelerin şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum.