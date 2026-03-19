İsrail ordusu, İran'a düzenlediği saldırılarda 12 binin üzerinde mühimmat kullandığını iddia etti

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının İran genelinde 8 bin 500’ün üzerinde hedefe saldırı düzenlediği ileri sürüldü.

Açıklamada, 12 bin mühimmatın 3 bin 600'ünün yalnızca Tahran'a düzenlenen saldırılarda kullanıldığı savunuldu.

İran'ın hava savunma sistemlerinin yaklaşık yüzde 85'inin imha edildiği, füze fırlatma rampaları ve radarlar da dahil olmak üzere hava savunmasına ilişkin 300'den fazla hedefin vurulduğu iddia edildi.

İsrail savaş uçaklarının 540’ı İran’ın orta ve batı kesimlerine, 50’si doğusuna olmak üzere toplamda 5 bin 700 sorti saldırı uçuşu gerçekleştirdiği kaydedildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Nadav Shoshani ise İran ve Lübnan'da yürüttüğü saldırılara ilişkin basın brifingi düzenledi.

Sözcü Shoshani, İran donanmasının Hazar Denizi'ndeki unsurlarına ilişkin saldırı hakkında hedef aldıkları gemilerin hava savunma sistemlerine sahip olduğunu ve bunların İran'a saldırılar düzenleyen uçaklara karşı kullanıldığını söyledi.

İran'da hava savunma sistemlerinin büyük bir kısmını imha ettiklerini öne süren Shoshani, İran yönetiminin askeri kapasitesini zayıflatmayı hedeflediklerini söyledi.

İsrail Ordu Sözcüsü, İran’da geniş hava hakimiyeti sağladıklarını ve 2 bin kilometre mesafeye kadar uçuş gerçekleştirebildiklerini ileri sürdü.

İran'daki petrol sahalarına yönelik saldırılarının ABD ile koordinasyon halinde olup olmadığı sorusunu yanıtsız bırakan Shoshani, genel olarak ABD ordusuyla tam koordinasyon içinde olduklarını kaydetti.

İran'ın güneyindeki Basra Körfezi kıyısındaki Aseluye petrol rafinerisi ile Güney Pars doğalgaz sahasına bağlı rafinelerin ABD-İsrail tarafından hedef alındığı bildirilmişti.

Tamun'da bir aileyi katleden askerler hala ordu bünyesinde

İsrail Ordu Sözcüsü Nadav Shoshani, işgal altındaki Batı Şeria'daki Tamun beldesinde bir araca ateş açarak Filistinli anne, baba ve 5 ve 7 yaşlarındaki 2 çocuğunu katleden askerlerin görevden alınmadıklarını belirtti.

AA muhabirinin konuya ilişkin sorusuna Shoshani, İsrail polisinin yürüttüğü bir soruşturmanın devam ettiğini ancak askerlerin hala ordu bünyesinde görevine devam ettiğini belirtti.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da bir aracı kurşun yağmuruna tutarak Filistinli anne, baba ve 5 ve 7 yaşlarındaki 2 çocuğunu katlettiğini itiraf etmişti.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentine bağlı Tamun beldesinde Filistinli bir ailenin aracına düzenlediği saldırıda anne, baba ve 2 çocuğu yaşamını yitirmiş, iki kardeş de sağ kurtulmuştu.

Sosyal medyada, kurşun izleriyle kaplı ağır hasarlı aracın İsrail ordusuna ait zırhlı araçlarla çekilerek olay yerinden götürüldüğü görüntüler paylaşılmıştı.​​​​​​​