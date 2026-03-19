Dünya
AA 19.03.2026 22:17

İran, Netanyahu'nun basın toplantısı düzenlediği sırada İsrail'e füze ateşledi

İran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun basın toplantısı düzenlediği sırada İsrail'in kuzeyine füzelerle misilleme yaptı.

İran, Netanyahu'nun basın toplantısı düzenlediği sırada İsrail'e füze ateşledi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, sığınaklara girilmesi ve talimatlara uyulması gerektiği belirtildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İran füzelerinin İsrail'in kuzeyini hedef aldığı ve bölgenin tamamında sirenlerin çaldığını belirtti.

İran misillemesinin, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun basın toplantısı düzenlediği sırada gelmesi dikkati çekti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, misillemenin ardından düşme ihbarı alınan bölgelere ekiplerin sevk edildiğini, daha sonra gelişmeler hakkında güncelleme yapılacağını açıkladı.

