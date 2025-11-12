Sağlık hizmetlerindeki tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine köklü değişiklik

Yeni düzenlemeyle, hasta veya yakınlarının teşekkür ve memnuniyet ifadelerinin reklam amaçlı kullanılması, öncesi-sonrası fotoğraflarının yorum ve beğeniye açık paylaşılması, ücret ve kampanya bilgilerine yer verilmesi yasaklandı. Uluslararası sağlık turizmine ise yurt dışına yönelik olmak kaydıyla ayrı kurallar belirlendi.

Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinde yanıltıcı reklamların önüne geçmek ve hasta haklarını korumak amacıyla "Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik"i yayımladı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik, hekimlerden özel sağlık kuruluşlarına ve uluslararası sağlık turizmi aracılarına kadar geniş bir kesimi kapsıyor.

Yönetmeliğin temel amacı, sağlık hizmet sunumunda örtülü veya açık reklam yapılmasını kesin olarak yasaklamak ve bilgilendirme faaliyetlerini belirli ilkelere bağlamak olarak belirlendi.

Hasta yorumu ve "teşekkür" paylaşımı yapılamayacak

Yönetmelikle getirilen en dikkat çekici düzenlemelerden biri, sosyal medya ve diğer mecralardaki hasta deneyimi paylaşımlarına yönelik oldu. Buna göre, hasta veya yakınlarının sağlık hizmetine yönelik teşekkür veya memnuniyet ifadeleri üzerinden reklam niteliğinde paylaşım yapılması yasaklandı.

Ayrıca, tıbbi işlem öncesi ve sonrasını gösteren görsel paylaşımların yorum, beğeni ve yeniden paylaşım gibi kullanıcı etkileşimlerine kapatılması zorunlu hale getirildi. Bu kuralın ihlalinden, paylaşımı yapan sağlık tesisi veya hekim sorumlu tutulacak.

Öncesi-sonrası fotoğraflarına sıkı kurallar

Hastaya ait görsel içeriklerin kullanılabilmesi için, hastadan veya yasal temsilcisinden yazılı "Görsel İçerik Kaydetme ve İşleme Onam Formu" ile açık rıza alınması şartı getirildi. Hastalar, paylaşılacak görseli önceden görme ve verdikleri izni istedikleri zaman şartsız olarak geri çekme hakkına sahip olacak.

Yönetmelikte, görseller üzerinde teknolojik değişiklik veya yanıltıcı makyaj uygulanamayacağı ve ameliyat esnasındaki hasta görüntülerinin paylaşılamayacağı kesin bir dille ifade edildi. Yurt içi tanıtımlarda kullanılan görsellerde ise "Her cerrahi veya girişimsel işlemde sonuçlar kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. İşlem öncesinde hekiminizden detaylı görüş almanız önerilir" ifadesinin yer alması zorunlu kılındı.

Fiyat, kampanya ve çekiliş yapılamayacak

Yeni düzenlemeyle, sağlık hizmetlerinin bir pazarlama aracına dönüşmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde ücret, indirim, kampanya, promosyon, çekiliş veya hediye gibi unsurlara yer verilmesi tamamen yasaklandı.

Uluslararası sağlık turizmine özel düzenleme

Yönetmelik, uluslararası sağlık turizmi faaliyetlerine özel bir bölüm ayırdı. Yetki belgesine sahip kuruluşlar, Türkiye'deki vatandaşlara yönelik olmamak kaydıyla yurt dışına yönelik ayrı internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden tanıtım yapabilecek.

Bu platformlarda, Türkçe hariç diğer dillerde sponsorlu içerik yayınlanmasına ve hedef kitlenin yurt dışı seçilmesi şartıyla hasta hikayelerine, yorumlarına ve teşekkür ifadelerine yer verilmesine izin verildi.

Ayrıca, bu kuruluşlar yurt dışına yönelik tanıtımlarında rekabetçi fiyat ve kampanya duyuruları yapabilecek. Tüm uluslararası tanıtımlarda "HealthTürkiye" logosunun kullanılması da zorunlu hale getirildi.

Denetim ve yaptırımlar ağırlaştırıldı

Yönetmelik hükümlerine aykırılıklar, il sağlık müdürlükleri bünyesinde kurulacak "Sağlıkta Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri İl Değerlendirme Komisyonları" tarafından incelenecek. Kurallara uymayan sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlar hakkında idari para cezaları uygulanacak. Hekimler ve diğer sağlık meslek mensupları için ise meslek kuruluşlarına ve görev yaptıkları kurumlara disiplin işlemi talebiyle bildirimde bulunulacak.

Ayrıca, insan sağlığını tehlikeye düşüren veya tanı-tedavi sürecini olumsuz etkileyen internet içerikleri için erişim engeli talep edilecek ve gerekli durumlarda Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.