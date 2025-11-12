Şehitlerimizin şehadet haberleri ailelerine ulaştırıldı

Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın şehadet haberi İstanbul'daki ailesine verildi. Şehidin Büyükçekmece'de bulunan evine gelen askeri yetkililere tedbir amaçlı sağlık görevlileri de eşlik etti.

Haberi alan şehidin ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Evin bulunduğu siteye Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları aileye taziyede bulundu.

Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın şehadet haberi Kırklareli'ndeki ailesine verildi

8 Kasım Mahallesi'nde yaşayan baba Nedim ve anne Nurdan Karaca'ya şehadet haberi yetkililerce verildi. Ailenin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı.

Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun ile Belediye Başkanı Murat Gerenli, eve gelerek aileye taziye dileklerini iletti.

Şehidin babası Nedim Karaca'nın emekli uzman çavuş olduğu öğrenildi.

Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un şehadet haberi Tekirdağ'daki ailesine verildi

Kırkkepenekli Mahallesi'nde yaşayan baba Ünal ve anne Zülbiye Aykut'a, şehadet haberi yetkililerce verildi. Ailenin yaşadığı evin önündeki sokağa Türk bayrağı asıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Muratlı Kaymakamı Aytekin Yılmaz, eve gelerek aileye taziye dileklerini iletti.

Baba Ünal, oğluyla dün telefonla görüştüğünü ve oğlunun göreve gideceğini kendisine söylediğini ifade etti.

Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in şehadet haberi Kayseri'deki ailesine verildi

Askeri yetkililer, 38 yaşındaki İlgen'in Sakarya Mahallesi'nde, ailesinin yanında bulunan eşi Ülkü'ye şehadet haberini verdi.

Tedbir amaçlı sağlık görevlileri de yetkililere eşlik etti. Haberin ardından evin balkonuna Türk bayrağı asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları, aileye taziyede bulundu.

Üsteğmen Emre Mercan'ın şehadet haberi Eskişehir'deki ailesine verildi

Askeri yetkililer, 27 yaşındaki Mercan'ın Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Erensoy Sokak'ta yaşayan babası Halil İbrahim ve annesi Ayşe Mercan'a sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini verdi.

Haberin ardından Mercan'ın evinin balkonuna Türk bayrağı asıldı, Odunpazarı Belediyesi tarafından evin önüne taziye çadırı kuruldu. Eve gelen ailenin yakınları ve vatandaşlar, başsağlığı dileklerini iletti. Şehit Mercan'ın geçen yıl evlendiği ve üç kardeşinin olduğu öğrenildi.

Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın şehadet haberi Muğla'daki ailesine verildi

Ekinanbarı Mahallesi'ne gelen askeri yetkililer, baba Osman Kuran ve anne Huriye Kuran'a 37 yaşındaki oğullarının şehadet haberini verdi.

Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı, taziye çadırı kuruldu.

Kuran ailesinin yakınları, komşuları ve vatandaşlar taziye için eve geldi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da şehidin baba ocağına taziye ziyaretinde bulundu. Şehit Kuran'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın şehadet haberi Bilecik'teki ailesine verildi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı ile diğer ilgililer, şehadet haberini Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden baba Ali Ongan ve anne Hatice Ongan'a, sağlık ekipleri eşliğinde verdi.

Valilik binası ve baba evine Türk bayrakları asıldı.

Ongan'ın, Amasya'nın Merzifon ilçesindeki 5. Ana Jet Üs Komutanlığında görev yaptığı ve bir kız kardeşi olduğu öğrenildi.

Uzman Çavuş Emre Sayın'ın şehadet haberi, Balıkesir'deki ailesine verildi

Şehit Sayın'ın Karesi ilçesine bağlı Kuva-i Milliye Mahallesi'nde yaşayan annesi Keziban ve babası Adem Sayın'a acı haberi veren yetkililer, taziye dileklerini iletti.

Daha sonra şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Sayın'ın eşi Zeliha Sayın'ın, Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunduğu öğrenildi.

Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun şehadet haberi Konya'daki ailesine verildi

Şehidin Dumlupınar Mahallesi Olcay Sokak'taki baba evine gelen askeri yetkililer, baba İbrahim ve anne Fadimeana Kuyucu'ya şehadet haberini ileterek, başsağlığı diledi.

Evli olduğu ve Amasya'da görev yaptığı öğrenilen 25 yaşındaki şehit Kuyucu'nun baba ocağının bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı. Haberin duyulmasıyla Kuyucu ailesinin akrabaları ve komşuları da taziye için eve geldi.

Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un şehadet haberi Samsun'daki ailesine verildi

Şehit Altıok'un babası İsa ve annesi Gülay Altıok'un yaşadığı Selyeri Mahallesi Koreli Sokak'taki apartmana Türk bayrağı asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları, taziye ziyaretinde bulundu. Evde şehit için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince ve Belediye Başkanı Mustafa Candal, şehidin 102 yaşındaki dedesi Satılmış Altıok'a taziyelerini iletti.

Anne ve babanın, şehidin eşinin hamile olmasından dolayı Kayseri'de oldukları belirtildi. Şehidin bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in şehadet haberi Ankara'daki ailesine verildi

Kandemir'in Yenimahalle ilçesinde bulunan baba evinde taziye çadırı kuruldu, Türk bayrakları asıldı.

Acı haberin ardından şehit Kandemir'in yakınları, aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin babası Adil Kandemir, şunları kaydetti:

"Oğlum şehit oldu. Vatan sağ olsun. Bu vatan için ben bile gider savaşır, şehit olurum. Bugün Azerbaycan'daki tören alayını alıp getirmek için gitmişlerdi. Kendisinden de haber alıyorduk. Milletimizin başı sağ olsun."

Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan'ın şehadet haberi Amasya'daki ailesine verildi

Şehit Kaplan'ın Cumara Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Amasya Valisi Önder Bakan, 15'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol ve diğer yetkililer, şehit ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Acı haberi alan Kaplan ailesinin yakınları da şehidin evine geldi.

Şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Öte yandan, düşen askeri uçakta şehit olan Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan ile Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun da Merzifon ilçesindeki evlerinin önüne Türk bayrağı asıldı.

Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin şehadet haberi Çorum'daki ailesine verildi

Şehidin Yaydiğin köyündeki baba evini ziyaret eden yetkililer, baba Rüştü, anne Yurdagül ve kardeşi Bülent İbbiği'ne şehadet haberini vererek, taziye dileklerini iletti.

Ailenin evinin girişine Türk bayrakları asıldı ve taziye çadırı kuruldu. Yakınları, taziye için şehit evinde toplandı. Şehit İbbiği'nin, 2 çocuklu ailenin büyük oğlu olduğu ve Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı emrinde görev yaptığı öğrenildi.

Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın şehadet haberi Kayseri'deki ailesine verildi

Garnizon Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş ve askeri yetkililer, 54 yaşındaki Özcan'ın eşi Fatma Özcan'a evinde şehadet haberini verdi.

Şehidin Mevlana Mahallesi'ndeki evine Türk bayrağı asıldı. Özcan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Özcan'ın şehadet haberi Karabük'teki ailesine de ulaştırıldı.

Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç ve askeri yetkililer, 54 yaşındaki Özcan'ın annesi Şaziye ve babası Mehmet Özcan'a hastanede şehadet haberini verdi.

Haberin ardından şehidin ailesinin yaşadığı Şirinevler Mahallesi'ndeki evine Türk bayrağı asıldı.

Özcan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun şehadet haberi Bursa'daki anne ve babasına verildi

Askeri yetkililer, Şehit Uslu'nun Yenişehir ilçesinde yaşayan annesi Fatma Uslu ile babası Ahmet Uslu'ya şehadet haberini verdi.

Eve gelen Garnizon Komutanı Albay İbrahim Fevzi Büğdüz, Yenişehir Emniyet Müdürü Mithat Öztaş, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İleri, aileye taziye dileklerini iletti. Haberin ardından evin balkonuna Türk bayrağı asıldı.

Şehit Uslu'nun eşinin 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Askeri yetkililer, 39 yaşındaki Uslu'nun Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki evinde, eşi Göknur Uslu'ya sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini verdi. Haberin ardından şehidin evinin bulunduğu apartmanın girişine Türk bayrağı asıldı.

Ailenin yakınları ve komşuları, taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin 3 yıl önce evlendiği öğrenildi.