İçişleri Bakanı Çiftçi: Bayram sonuna kadar 313 bin 745 personelimiz görev yapacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajda, rahmet, bereket ve sabır mevsimi olan mübarek ramazanı geride bırakırken gönülleri buluşturan, kalpleri birbirine yaklaştıran bir bayrama daha ulaşmanın huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların, sevinci paylaşmanın, gönül köprüleri kurmanın ve aile bağlarını güçlendirmenin en kıymetli zamanları olduğunu dile getiren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bizim geleneğimizde bayramların en güzel taraflarından biri de sıla-i rahimdir. Zira bayramda vuslattır, vefadır, hasreti sevince dönüştürmenin vesilesidir. Anne baba duası almak, sevdiklerine kavuşmak, hasret gidermek için ülkemizin dört bir yanından milyonlarca kardeşimiz bu bayramda yollara düşüyor. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da bizlere düşen en önemli sorumluluklardan biri, yollarda dikkatli olmak ve birbirimizin hakkını gözetmektir. Trafikte sabır göstermek, kurallara riayet etmek, hayatı koruyan bir hassasiyettir. Her bir vatandaşımızın, sevdiklerine sağlık ve huzur içinde kavuşması hiçbir bayram sevincinin yarım kalmaması en büyük niyazımızdır."

"Yollarda dikkatli olalım, trafik kurallarına titizlikle uyalım"

Çiftçi, Bakanlık olarak emniyet teşkilatı, jandarma, sahil güvenlik ve tüm birimlerle bayram süresince milletin huzuru ve güvenliği için her noktada görev başında olacaklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bayram sonuna kadar 313 bin 745 personelimiz, karada 50 bin 150 araç ve motosikletle havada 16 helikopter ile 1222 İHA/SİHA ve dron ile sahillerimizde ise 390 gemi ve botla görev yapacak. İhtiyaç halinde ülkemizin dört bir yanında ekiplerimiz daima yanı başınızda olacak. Cenabıhak'tan bu mübarek bayramın aziz milletimize birlik ve dirlik, hanelerimize huzur ve bereket getirmesini tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.

Başta aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere, yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapan güvenlik güçlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Rabbim bizleri daha nice bayramlara sağlık, huzur ve kardeşlik içerisinde ulaştırsın. Bir kez daha ifade etmek isterim ki yollarda dikkatli olalım, trafik kurallarına titizlikle uyalım. Hasret vuslata ersin, bayramın sevinci eksilmesin. Çünkü bayram sensiz olmaz."