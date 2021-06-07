Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 19:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdurrahim Karakoç ile Cahit Zarifoğlu'nu andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyatının önemli şairlerinden Abdurrahim Karakoç ile Cahit Zarifoğlu'nu ölüm yıl dönümlerinde yad etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın eşsiz şahsiyetleri, büyük sevdaların, büyük davaların şairleri Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
Edebiyatımızın eşsiz şahsiyetleri, büyük sevdaların, büyük davaların şairleri #AbdurrahimKarakoç ve #CahitZarifoğlu’nu vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/46EHeLZrZJ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 7, 2021
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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