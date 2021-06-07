Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 18:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Barış Pınarı bölgesinde bir araca tuzaklanmış bomba imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki Tel Hamut'ta bir araca tuzaklanmış iki bombanın imha edildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Hamut'ta görevli Sualtı Savunma (SAS) Timimiz, boş bir arazide şüpheli araç tespit etti. Yapılan incelemede araç içine tuzaklanmış halde iki adet patlayıcı bulundu. SAS Timimiz aracı kontrollü şekilde imha etti." ifadeleri kullanıldı.
Barış Pınarı bölgesindeki Tel Hamut’ta görevli Sualtı Savunma (SAS) Timimiz, boş bir arazide şüpheli araç tespit etti. Yapılan incelemede araç içine tuzaklanmış halde 2 adet patlayıcı bulundu. SAS Timimiz aracı kontrollü şekilde imha etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/tT51IJVLIz— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 7, 2021
Paylaşımda, bombanın imha edilmesine dair görüntülere de yer verildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı
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