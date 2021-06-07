MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Hamut'ta görevli Sualtı Savunma (SAS) Timimiz, boş bir arazide şüpheli araç tespit etti. Yapılan incelemede araç içine tuzaklanmış halde iki adet patlayıcı bulundu. SAS Timimiz aracı kontrollü şekilde imha etti." ifadeleri kullanıldı.

Barış Pınarı bölgesindeki Tel Hamut’ta görevli Sualtı Savunma (SAS) Timimiz, boş bir arazide şüpheli araç tespit etti. Yapılan incelemede araç içine tuzaklanmış halde 2 adet patlayıcı bulundu. SAS Timimiz aracı kontrollü şekilde imha etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/tT51IJVLIz — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 7, 2021

Paylaşımda, bombanın imha edilmesine dair görüntülere de yer verildi.