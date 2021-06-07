Her yıl Vakıf Haftası'nda verilen Vakıf İnsan Ödülleri sahiplerini buldu. Teması hayvanlara merhamet olarak belirlenen törende 4 hayırsever ödüle layık görüldü.

Emine Erdoğan'ın katılımı ile "Merhametin Kuş Dili" ödül töreni Beştepe'de düzenlendi. Emine Erdoğan konuşmasında merhametin millet için önemine vurgu yaptı.

"Ödül alan kardeşlerimizi tüm kalbimle tebrik ediyorum. Bu ödül sizlerin şahsında tüm iyilik ustalarına verilmiştir. Her biriniz olağanüstü işlerle meşgulsünüz.

Başkasının derdini kalbinin heybesinde taşımak bu milleti yormuyor. Bunu dünyanın tüm sorunlarına el atarak bugün de gösteriyoruz. Göçmenlere Afrika'ya hep bu saikle el uzatıyoruz. "

"Vakıf düşüncesini yaşatalım"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise vakıf fikrini yaşatmanın önemine dikkat çekti.

"Yaptığımız en ciddi iş vakıf düşüncesini yaşatmak geliştirmek ve bu yolda yürüyecek yeni nesiller yetiştirmektir. Bu sadece ecdadımıza karşı bir vefa borcu değil, bütün dünyaya karşı yerine getirilmesi gereken bir insanlık görevidir."

Sanatçı Haluk Levent de ödül alanların arasındaydı

Kurduğu aşevi ile sokak hayvanlarını besleyen iş insanı Ünal Nafiz Hekim ve Ahbap Derneği kurucusu, sanatçı Haluk Levent ödül alanlar arasında idi.

Dünyanın ilk hayvan hastanesini kuran Fransız Konsolosu anısına da ödül verildi.

Bursa'da Düşkün Leylekler Evi çalışmasını yürüten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da ödüle layık görüldü.