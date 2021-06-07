Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 17:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Çavuşoğlu: Fransa ile ilişkilerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa ile ilişkileri karşılıklı saygı temelinde güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.
Bakan Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Le Drian ile çok boyutlu ikili ilişkileri, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Fransa ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde güçlendirmeyi hedefliyoruz" ifadesini kullandı.
#Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’la çok boyutlu ikili ilişkilerimizi, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 7, 2021
Fransa’yla ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde güçlendirmeyi hedefliyoruz. pic.twitter.com/SxUg44uVxS
Etiketler: Fransa Mevlüt Çavuşoğlu
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