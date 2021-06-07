Bakan Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Le Drian ile çok boyutlu ikili ilişkileri, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Fransa ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde güçlendirmeyi hedefliyoruz" ifadesini kullandı.