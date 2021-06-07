Marmara'daki deniz salyası sorunu CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında ele alındı, durumun ciddiyetine dikkat çekildi.

Parti Sözcüsü Faik Öztrak toplantı sonrası kameralar karşısındaydı.

"Marmara Denizi can çekişiyor"

Öztrak, deniz salyası sorunuyla ilgili şunları söyledi:

"Marmara Denizi’nde müsilaj kabusu büyüyor. Deniz salyası tüm Marmara’yı, hatta Kuzey Ege’yi etkiliyor. Bu, sadece denizin üstünü örten bir pislik değil, aynı zamanda denizin altını da öldüren, çölleştiren bir bela. Bize ait tek denizimiz, Marmara Denizi can çekişiyor."

Akşener'in "tek aday" açıklaması

Merak edilenler arasında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Cumhurbaşkanlığı için tek aday çıkarmalıyız" açıklaması da vardı.

Öztrak, "Millet İttifakı genel başkanlarının dile getirdiği her görüş bizler için değerlidir" dedi.

