Gündem
AA 26.04.2026 12:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'deki silahlı saldırı girişimini kınıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün gece Vaşington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum. ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin yemeğinde düzenlenen silahlı saldırı girişimini kınadı.

Erdoğan, NSosyal hesabından, dün gece gerçekleşen saldırı girişimine ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Dün gece Vaşington'da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum. ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması bizler için sevindiricidir. Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır, şiddetin hiçbir türlüsüne yer yoktur. Başkan Trump'a, eşine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

