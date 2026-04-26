Gündem
AA 26.04.2026 11:53

Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul heyecanı sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edeceği Yüzyılın Konut Projesi kapsamında dün başlayan İstanbul'un kura çekimleri devam ediyor.

Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul heyecanı sürüyor

Bakanlık, dar gelirli vatandaşların depreme dayanıklı sağlam ve güvenli konutlara kavuşması için 2003'ten bu yana sosyal konut projeleri yürütüyor.

Bugüne kadar 50 bin, 100 bin ve İlk Evim-250 Bin Sosyal Konut gibi projelerle Türkiye genelinde 1 milyon 750 binden fazla sosyal konut inşa edildi. Bu konutlar 7 milyona yakın dar gelirli vatandaşın, güvenli, sağlam ve modern yuvaları oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Ev Sahibi Türkiye" sloganlı Yüzyılın Konut Projesi ile de Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi için harekete geçildi.

81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek proje kapsamında, en az 2 milyon kişi bu konutlarla daha sağlam, afetlere dirençli, güvenli, modern konutlarda yaşayacak.

En fazla başvuru İstanbul'da

Proje kapsamında şehirlerin barınma ihtiyacı, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan 500 bin sosyal konut için başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025'te alındı. Projeye 8 milyon 840 bin kişi başvurdu.

Tüm kriterleri karşılayan 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli kabul edildi. En fazla başvuru ise 1 milyon 235 bin 169 ile İstanbul'da yapıldı.

İstanbul'un gelir ve ödeme şartları farklı tutuldu

Proje kapsamında İstanbul'da başvuru ve ödeme koşulları Anadolu illerinden farklı tutuldu. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için 127 bin lira olarak belirlendi.

İstanbul'da 2+1 ve 1+1 konutlar inşa edilecek. Bu konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vade ve 7 bin 313 liradan başlayan taksitlerle dar gelirli vatandaşlara sunulacak.

Hak sahiplerini belirleyecek dün başlayan kura çekimi 3 gün sürecek.

Sıradaki Haber
Bakan Fidan, ABD'li ara bulucularla görüştü
SON HABERLER
12:13
'Teslim edilmeyen ürünlerin parasını faiziyle birlikte geri isteyin'
12:15
İşgalci İsrail askerleri, Lübnan'ın güneyinde güneş panellerini tahrip etti
12:07
ABD'nin Georgia eyaletinde orman yangınlarında 120'den fazla ev kül oldu
11:59
Meclis'teki dokunulmazlık dosyalarının sayısı 1052'ye ulaştı
11:51
Hatay'da barajlardaki doluluk oranı yağışlarla arttı
11:32
Ankara-Sivas YHT Hattı 3 yaşında
