Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da "İlk Oyum AK Parti’ye, İlk Oyum Erdoğan’a" programı kapsamında gençlerle buluştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"1,5 yıl aradan sonra Erzurum’da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Açılışını yaptığımız eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum.

Gençlerle vakit geçirmenin yeri bende hep ayrı oldu. 40 seneyi aşan siyasi hayatım boyunca hep gençlerle birlikte yol yürüdüm. İlk günden beri sizlerin yol arkadaşlığını daima baş üstünde tuttum. Ülkemizin pırıl pırıl gençleriyle daima iftihar ettim. Türkiye’yi dolaşırken gençlerimizle bir araya gelmeye özellikle önem veriyorum.

Birileri gençlere sürekli karamsarlık aşılarken biz ayrım yapmaksızın umut olduk. Biz her alanda gençlerimizin önünü açtık. Muhalefet toplanıp dağılmaktan başka bir şey yapmazken, biz ülkemizin gençlerine kulak verdik. Birileri FETO’cularla benzin istasyonlarında hamburger yemek için 10 bin kilometre uzağa giderken biz cağ kebabı yedik. Sadece bu yıl gençlerimizle 30'un üzerinde etkinlik gerçekleştirdik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da düzenlenen "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" temalı gençlik buluşmasına katıldı. Gençlerin sorularını yanıtladı. https://t.co/We9nhBZshA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 25, 2022

"2023'ü Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun başlangıç noktası haline getirmek istiyoruz"

Biz geldiğimizde öğrencilerin harç denilen sıkıntıları vardı, bir kalemde sildik. Yurtlarımızda kalan öğrencilerimize yaptığımız beslenme yardımını 1800 liraya yükselttik. Bunun yanında 2022-2023 döneminde yurt ücretlerine zam yapmayarak öğrencilerin geçen yılki fiyatla buralarda barınabilmelerini sağladık.

Bir hafta sonra içinde bulunduğumuz yıla veda edecek yeni umutlarla 2023’ü karşılayacağız. Tabii 2023, sıradan bir yıl olmanın ötesinde tarihimizde pek çok dönüm noktasını içinde barındıran bir sembol. 2023'ü Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun başlangıç noktası haline getirmek istiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yılda ne yaptıysak Türkiye'yi bugünlere hazırlamak için yaptık. Önce ülkemiz ve milletimiz için hayal kurduk. Bu hayalleri hedefler haline getirdik. Hedeflerimizi tek tek gerçeğe dönüştürdük. https://t.co/jtoT7NvMLJ pic.twitter.com/WbnHlUIrAR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 25, 2022

Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili Togg’u sizlerin de heyecanla beklediğini biliyorum. Togg’un üretimi şu anda devam ediyor. İnşallah birkaç ay sonra Togg’un oltu siyahını yollarımızda görmeye başlayacağız. Ayrıca donanmanın en büyük gemisi Anadolu'yu gelecek sene kullanıma sunuyoruz. Kızılelma'nın seri üretimi başlıyor, milli muharip uçağımızı hangardan çıkarıyoruz.

Amerika ile görüntülü konuşmayı ileri teknoloji sanan cahiller başta olmak üzere, Türkiye’yi hafife alanlara son 20 yılda nereye geldiğimizi göstereceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğal gazı 2023'ün ilk çeyreğinde evlerimizde kullanacağız. https://t.co/jtoT7NvMLJ pic.twitter.com/niVbc1oZaa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 25, 2022

Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğal gazı 2023'ün ilk çeyreğinde evlerimizde kullanacağız.

Sandık önümüze geldiğinde yapacağımız tercih çok nettir... Ülkemiz ya sabah akşam sürekli kavga eden, birbirlerinin kuyusunu kazan 6’lı masa denilen ucube yapının insafına kalacak ya da AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın güçlü, vizyoner, dirayetli liderliğinde emin adımlarla geleceğe yürüyecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Altılı masa) Her türlü ayak oyununun çevrildiği, fitne, fesadın kol gezdiği bu garip birliktelikten ülkeye ve gençlere hayır gelmeyeceği anlaşılmıştır. https://t.co/D9EL4NBhIW pic.twitter.com/TMZzMQwudH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 25, 2022

"Bu garip birliktelikten hayır gelmeyeceği anlaşılmıştır"

Son 1 haftada yaşananlar bile önündeki arkasındakilerle birlikte 6’lı masanın organik değil, tamamen inorganik, yani naylon tamamen proje mahsulü bir yapı olduğunu göstermiştir. Her türlü ayak oyununun çevrildiği fitnenin, fesadın, entrikanın kol gezdiği bu garip birliktelikten ne ülkeye ne millete ne gençlerimize hiçbir hayır gelmeyeceği anlaşılmıştır. Şayet solukları yeter de o vakte kadar ayakta kalabilirlerse, 2023 seçimleri eski Türkiye bakiyesi bu arkaik ekibin siyaset sahnesinden silinmesine de vesile olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin yetişmiş insan kaynağından istifade etmek yerine yabancı ekonomi komiserlerinden medet umanlara bu ülkenin gerçek potansiyelini ispat edeceğiz. https://t.co/jtoT7NvMLJ pic.twitter.com/cvCZyxcVvE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 25, 2022

"Yabancı ekonomi komiserlerinden medet umanlara potansiyelimizi ispatlayacağız"

Amerika ile görüntülü konuşmayı ileri teknoloji sanan cahiller başta olmak üzere, Türkiye'yi küçümseyenlere, milletimizi hafife alanlara, ülkemizin 20 yılda nereden nereye geldiğini bir kez daha göstereceğiz. Türkiye'nin yetişmiş insan kaynağından istifade etmek yerine yabancı ekonomi komiserlerinden medet umanlara bu ülkenin gerçek potansiyelini ispat edeceğiz... İnşallah bunu da son 20 yıldır olduğu gibi yine siz gençlerle beraber yapacağız.

"Göreve geldiğimizde 1 numaralı sorunumuz olan terör şimdi kaldı mı?"

Göreve geldiğimizde ülkemizin 1 numaralı sorunu neydi? Terör. Şimdi terör kaldı mı? Cudi'yi çökerttik mi? Gabar'ı çökerttik mi? Tendürek'i çökerttik mi? Bestler Dereler’i çökerttik mi? Ne dedik? Biz onların inlerine gireceğiz dedik. Ama birileri de Suriye'nin kuzeyine gidip orada turistik seyahat yapacaklarmış. Onlar terörle böyle mücadele ediyor. Biz ise inlerine girerek ediyoruz, farkımız bu.

2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanacak, sandıktan kimin çıkacağının kararını en çok da bu gençlerimiz verecek."

“CHP’nin terör örgütleriyle iç içe olduğunun göstergesi”

Erdoğan, konuşmasını bitirdikten sonra gençlerin sorularını yanıtladı. HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi oylamasında, CHP'li vekillerin ret oyu verdiğinin anımsatılması üzerine Erdoğan, şu sözleri söyledi:

"Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin terör örgütleriyle nasıl iç içe, nasıl el ele olduğunun bir göstergesidir. Çünkü HDP, PKK terör örgütünün maalesef parlamentomuzdaki uzantısıdır. Ve CHP, onunla beraber hareket etmiştir. Ama benim CHP'ye oy veren kardeşlerimin artık bunu anlaması lazım, artık bu konuda daha duyarlı davranması lazım."

Ayrıntılar geliyor...