Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar 18:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hasta ziyaretinde bulundu
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul'da hasta ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte özel bir hastanede hasta ziyareti gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi daha sonra hasta yakınları ile sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Emine Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan
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