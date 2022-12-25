Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte özel bir hastanede hasta ziyareti gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi daha sonra hasta yakınları ile sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

[Fotoğraf: AA]