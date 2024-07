Cumhurbaşkanı Erdoğan: 40 bin masumun katilini alkışlayanları gördükçe geleceğimiz için de endişeleniyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de katliam yapan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Amerikan Kongresinde alkışlanmasına bir kez daha tepki gösterdi.

Erdoğan, "Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, yalanlarını elleri şişinceye kadar alkışlamak Amerika için büyük bir akıl tutulmasıdır. Gördüklerimiz karşısında insanlık adına biz utandık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Toplam tutarı 1,6 milyar lirayı bulan hizmet ve yatırımların Rize'ye ve sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Ayder'e yaptığımız yatırımı çok çok önemsiyoruz. Vatandaşımızın buraya gelen yerli yabancı şikayetlerini dinledik. Ayder'i doğa koruma projemizle şanına yakışır bir hale getireceğiz demiştik, sözümüzü tuttuk. Ayder'i eski güzelliğine kavuşturduk inşallah yarın orada olacağız.

Rusya-Ukrayna savaşı

Rize'ye hasret gidermek için de geldik. Yakın çevremizde yaşanan olayları siz de görüyorsunuz. Rusya-Ukrayna bizim Karadeniz'deki komşularımız. 2,5 yıldır süren savaşta on binlerce insan öldü. Batı'lı savaş baronları dışında bundan kimse hayır görmedi. Biz barış için çalışıyoruz. İki komşumuz arasında dengeli politika izleyerek savaşın Karadeniz'e sirayet etmesine engel olduk. Bizi eleştirenler şimdi bize hak veriyor.

İsrail'in Gazze katliamı

7 Ekim'den beri Türkiye insanlığın vicdanı oldu. Kimseden çekinmeden Gazze'li ve Filistin'li kardeşlerimiz için harekete geçtik. Bölgeye en fazla yardım malzemesi gönderen ülkeyiz. İsrail'in katliamlarını tüm dünyaya anlattık. Batı dünyası ise İsrail'in yanında yer aldı. Önceki gün ABD'deki o rezil sahneleri hep birlikte gördük. Açıkçası insanlık adına biz utandık.

Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, yalanlarını elleri şişinceye kadar alkışlamak Amerika için büyük bir akıl tutulmasıdır. Bazı siyasi partiler diyorlar ki 'Hükümet Filistin Başkanını Türkiye'ye davet etsin ve Parlamentoda konuştursun.' Size davet etmediğimizi kim söylüyor?. Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas, kusura bakmasın önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Davet ettik gelmedi. Bekliyoruz bakalım gelebilecek mi? Biz Filistinli kardeşlerimiz adına her şeyi her yerde söylüyoruz. Kalbinde zerre kadar insanlık olan böyle bir vicdansızlığı meşrulaştıramaz. Hortlatılmak istenen Haçlı zihniyeti işte budur. Temsilciler Meclisi dışında binlerce insan bunları lanetliyor. 40 bin masumun katilini alkışlayanları görünce kendi geleceğimiz için endişeleniyoruz. Bugün Gazze'yi yerle yeksan edenlerin o kirli gözlerini yarın Anadolu'ya dikmeyeceklerini kim garanti edebilir. Türkiye her zaman güçlü olmak, caydırıcı olmak zorundadır diyoruz.

Terörle mücadele

Her alanda tam bağımsız Türkiye hedefimiz için koşturuyoruz. Son 22 yılda çok çalıştık. Onca ihanete rağmen önemli başarılara imza attık. Ekonomide oralama yüzde 5,5 büyüme kaydettik. Türkiye dünyada satın alma paritesinde 11. sıraya yükseldi. İhracatımız 256 milyar dolara yükseldi. Turist sayısı 57 milyona çıkarttık. Savunma sanayiinde dışa bağımlılık yüzde 20 seviyesine düştü. Terörle mücadele çok iyi bir yerdeyiz. Terör örgütlerinin mevcudiyetini sınır içinde neredeyse bitirdik. Sınır ötesinde ise mücadeleye devam ediyoruz. Evlatlarımıza terör tehdidinin olmadığı bir ülke teslim etmekte kararlıyız.

Ekonomideki gelişmeler

Ekonomideki zorlukların farkındayız. Geçen yıl ortaya koyduğumuz OVP'nin etkilerini görüyoruz. Merkez Bankası rezervemiz hiç olmadığı kadar artıyor. Risk seviyesi azalıyor. Gri listeden çıktık. Kredi derecelendirme kuruluşları bile hakkımızı teslim etmeye başladı. Son 2 yılda fiyat balonunun oluştuğu sektörlerde dengelenme hız kazandı. Bütçe dengelerini iyileştiriyoruz. İşsizlik oranı bir önceki yıla göre azaldı ve yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. Programımızı kararlılıkla uygulayacağız. Politikalarımıza güvenmeye devam edin. Felaket tellallarına kulak asmayın. Türkiye'ye düşmanlık besleyenlerin oyunlarına lütfen gelmeyin. Türkiye bu sürecin sonunda çok farklı bir ülke olacak. Bundan şüphe duymuyoruz.