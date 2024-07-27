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TRT Haber 27.07.2024 19:07

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan Özel'in sözlerine tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, "İzmir’in bekleyen kredisi veya kredi onayı bulunmamaktadır. Sayın Özel çok net bir şekilde yalan konuşmaktadır. Üstelik bakanlık tarafından onay verilen Ege Mahallesi’nde, Emrez Mahallesi’nde 10 senedir kentsel dönüşüm yapılmamıştır" açıklamasını yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan Özel'in sözlerine tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "İzmir’de, İstanbul’da kentsel dönüşüm için bulduğumuz yabancı kredileri dahi onaylamıyorlar. 'Aman bunlar bir iş yaparsa, başarılı belediyelerle birinci parti oldular, bunu sürdürürlerse bizim için tehdit' diyenler bu kredileri onaylamıyor" sözlerine cevap verdi.

Dağ açıklamasında, "İzmir’in bekleyen kredisi veya kredi onayı bulunmamaktadır. Özel çok net bir şekilde yalan konuşmaktadır. Üstelik bakanlık tarafından onay verilen Ege Mahallesi’nde, Emrez Mahallesi’nde 10 senedir kentsel dönüşüm yapılmamıştır. Bununla da kalınmamış, “Örnek kentsel dönüşüm projesi” diye sunulan sözde İzbeton kooperatif modelinden toplanan iki milyar lira, buharlaşmıştır. CHP Genel Başkanı, popülizmi bırakıp evvela bu iki milyar liranın ve mağdur edilen hemşehrilerimizin hesabını, belediye başkanından, il başkanından ve milletvekillerinden sormalıdır" şeklinde konuştu.

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Hamza Dağ Özgür Özel
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