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Gündem
TRT Haber 27.07.2024 18:18

Türk askerinin Somali'deki görev süresi 2 yıl daha uzatıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2 yıl boyunca Somali’de görev yapmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM’de kabul edildi.

Türk askerinin Somali'deki görev süresi 2 yıl daha uzatıldı

TBMM Genel Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'deki görevini 2 yıl daha uzatan tezkereyi görüştü.

Siyasi parti temsilcilerinin konuşmalarının ardından yapılan oylamada Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.

Tezkerede, Türk askerinin Somali'de terörizm ve diğer tehditlere karşı güvenliğin sağlanması faaliyetlerine destek amacıyla görevlendirildiği belirtildi. 

Türkiye ile Somali arasındaki savunma iş birliği anlaşması çerçevesindeki tezkerenin deniz yetki alanlarında kontrolün sağlanmasını ve deniz kaynaklarının Somali ekonomisine kazandırılmasını hedeflediği ifade edildi.

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