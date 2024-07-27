Çok Bulutlu 25.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 27.07.2024 16:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan"dan Rize Valiliği'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Valiliği'ni ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan"dan Rize Valiliği'ne ziyaret
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valilik önünde düzenlenen Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm, Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni'nin ardından Rize Valiliğine geçti.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş tarafından karşılanan Erdoğan, polis tören mangasını selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan"dan Rize Valiliği'ne ziyaret

Erdoğan, daha sonra makamında Vali Baydaş ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'den kente dair bilgi aldı, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan"dan Rize Valiliği'ne ziyaret

Valilik çıkışında Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. 

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Rize
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:12
TRT Haber Nekbe tanıklarıyla konuştu
16:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu
16:31
Ali Yerlikaya: Hedefimiz krizleri değil, afet risklerini yönetmektir
16:25
Bakan Kurum: Yerel seçimlerden sonra sözünden dönenleri çok iyi tanıyoruz
16:25
Donald Trump Kamala Harris'i 2 puan geride bıraktı
16:18
Yeni büyükelçilere görevleri tebliğ edildi
"Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin seferlerinin başlaması kentin turizmine ivme kazandırdı
"Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin seferlerinin başlaması kentin turizmine ivme kazandırdı
FOTO FOKUS
İETT otobüsü 3 araca çarptı: 3 yaralı
İETT otobüsü 3 araca çarptı: 3 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ