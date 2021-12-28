Bu yıl 14 yurt dışı ziyareti yaptı, Brüksel'de NATO Zirvesi'ne, New York'ta Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'na, Roma'da da G-20 Zirvesi'ne katıldı. Yılın son ziyareti ise Katar'aydı.

Erdoğan ile Biden 2 kez yüz yüze görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak Haziran ayında Belçika'ya gitti.

Hem NATO Devlet Liderleri Zirvesi'ne katıldı hem de ABD Başkanı Joe Biden ile "Başkan" seçildikten sonra ilk yüz yüze görüşmesini yaptı.

İki lider, Ekim ayında Roma'da düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nde de yüz yüze görüştü.

New York'ta BM Genel Kurulu'na katıldı, Türkevi'ni açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katıldı. Birleşmiş Milletler'in tam karşısında inşa edilen 36 katlı Türkevi'ni açtı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu ve Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde liderler ile bir araya geldi.

Bir kez Türkmenistan, iki kez de Azerbaycan'a gitti.

Erdoğan, Angola, Nijerya ve Togo'yu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıldönümü törenlerine katıldı. Angola, Nijerya ve Togo'yu kapsayan Afrika turu yaptı.

Afrika ülkelerinin liderlerini 3'üncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da ağırladı.

Telefonla en çok Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl dünya liderleri ile 122 telefon ve video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

En fazla görüştüğü isim Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oldu. 11 kez telefonda görüşen iki lider, Eylül ayında Soçi'de bir araya geldi.

Erdoğan, 16 yıl süren görevi sona eren Almanya Başbakanı Angela Merkel'i de İstanbul'da ağırladı.