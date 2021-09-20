Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta "Yeni Türkevi Binası Açılış Töreni"ne katıldı.

Törende konuşan Erdoğan, Türkevi'nin kapısının herkese açık olduğunu söyledi.

"Mültecilere desteğiniz için teşekkürler"

Erdoğan'ın ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, konuşma yaptı. Guterres, "Korunmaya muhtaç mültecilere desteğiniz için size içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Sonrasında ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua yaptı. Duayla birlikte kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye, bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardı. Birleşmiş Millerler (BM) binasının tam karşısında bu önemli yapıyı hayata geçirmemiz ayrı bir anlam taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'e giden süreçte Türkevi binamız uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacaktır. Türkevi binamızın kapıları herkese açıktır.https://t.co/8WBObDf5mO pic.twitter.com/HvzVmeYRJc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 20, 2021

"Bu bina barışa olan inancımızın bir sembolü"

Dünya beşten büyüktür diyerek daha adil bir küresel düzeni hayata geçirmek için çabalıyoruz. Bu bina barışa olan inancımızın da bir sembolü. Erdoğan: 2023'e giden süreçte Türkevi binamız uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacaktır. Türkevi binamızın kapıları herkese açıktır.