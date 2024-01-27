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Gündem
TRT Haber 27.01.2024 15:24

Cumhur İttifakı'nın İzmir adayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti, 5 ilçede Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) adayını destekleyecek.

Cumhur İttifakı'nın İzmir adayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı”nda konuştu.

Erdoğan, konuşmasının ardından Cumhur İttifakı'nın İzmir ilçe adaylarını açıkladı.

İşte Cumhur İttifakı'nın İzmir ilçe adayları:

Aliağa: Serkan Acar (MHP)

Balçova: Erol Eroğlu

Bayındır: Uğur Demirezen

Bayraklı: Bilal Kırkpınar

Bergama: Sadık Doğruer

Beydağ: Hüseyin Ay

Bornova: Cevdet Çayır

Buca: Adnan Öztekin

Çeşme: Esat Tanık (MHP)

Çiğli: Murat Gökçekaya

Dikili: Sema Akıncı (MHP)

Foça: Taner Acar (MHP)

Gaziemir: Deniz Doğan

Güzelbahçe: Gümüş Saime Bucaklıoğlu

Karabağlar: Mehmet Sadık Tunç

Karaburun: Eyüp Kaykaç

Karşıyaka: İsmail Çiftçioğlu

Kemalpaşa: Galip Atar

Kınık: Sami Mollaahmet

Kiraz: Saliha Özçınar Kutlu

Konak: Ceyda Bölünmez Çankırı

Menderes: Sinan Akdeniz

Menemen: Aydın Pehlivan

Narlıdere: Murat Sarman

Ödemiş: Ali Hadim

Seferihisar: Ahmet Aydın

Selçuk: Zeynel Bakıcı

Tire: Arif Demirkan (MHP)

Torbalı: Özgür Erman Çağlar

Urla: Tarkan Bakırlı

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