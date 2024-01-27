Cumhur İttifakı'nın İzmir adayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı”nda konuştu.
Erdoğan, konuşmasının ardından Cumhur İttifakı'nın İzmir ilçe adaylarını açıkladı.
İşte Cumhur İttifakı'nın İzmir ilçe adayları:
Aliağa: Serkan Acar (MHP)
Balçova: Erol Eroğlu
Bayındır: Uğur Demirezen
Bayraklı: Bilal Kırkpınar
Bergama: Sadık Doğruer
Beydağ: Hüseyin Ay
Bornova: Cevdet Çayır
Buca: Adnan Öztekin
Çeşme: Esat Tanık (MHP)
Çiğli: Murat Gökçekaya
Dikili: Sema Akıncı (MHP)
Foça: Taner Acar (MHP)
Gaziemir: Deniz Doğan
Güzelbahçe: Gümüş Saime Bucaklıoğlu
Karabağlar: Mehmet Sadık Tunç
Karaburun: Eyüp Kaykaç
Karşıyaka: İsmail Çiftçioğlu
Kemalpaşa: Galip Atar
Kınık: Sami Mollaahmet
Kiraz: Saliha Özçınar Kutlu
Konak: Ceyda Bölünmez Çankırı
Menderes: Sinan Akdeniz
Menemen: Aydın Pehlivan
Narlıdere: Murat Sarman
Ödemiş: Ali Hadim
Seferihisar: Ahmet Aydın
Selçuk: Zeynel Bakıcı
Tire: Arif Demirkan (MHP)
Torbalı: Özgür Erman Çağlar
Urla: Tarkan Bakırlı