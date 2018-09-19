Cumhubaşkanı Erdoğan: Bizde kriz yok, bunların hepsi manipülasyon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Gaziler Günü Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Ülkemizin ve milletimizin bekası için görev yaparken canlarını ortaya koyarak gazilikle şereflenen tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazi ünvanının verilişinin yıl dönümünü tebrik ediyorum.

"Bizde kriz yok, hepsi manipülasyon"

Kriz falan bunlara sakın aldırmayın, bunların hepsi manipülasyondur. Evelallah güçlenerek geleceğe yürüyoruz. Daha da güçleneceğiz. AVM'lerde şurada burada manipülasyon yapanlara da aldırmayın. Bundan sonra bu ülkede dolarla, avroyla, şununla bununla kira yok. Bu ülkede Türk Lirası geçer. Burası Türkiye burası Amerika değil. Burada Türk Lirası'nın hükmü geçer. Aksi taktirde bedelini öderler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriz falan sakın bunlara aldırmayın, bunların hepsi manipülasyondur. Bizde kriz falan yok, güçlenerek geleceğe yürüyoruz.https://t.co/RBzpvcMXdI pic.twitter.com/GIWmSDB9uc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Eylül 2018

"Böyle bir milletin evladı olmaktan iftihar ediyorum"

Buradan 15 Temmuz şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimize bir kez daha en kalbi şükranlarımı sunuyorum, şehitlerimize tekrar Allahtan rahmet diliyorum. Böyle bir milletin evladı olmaktan iftihar ettiğimi, gurur duyduğumu burada bir kez daha tekrarlamak istiyorum.

"Bizim görevimiz, gazilerimize sahip çıkmak"

Bizim görevimiz, gazilerimize sahip çıkmak. Bunun için şehit yakınlarımıza ve gazilerimize verilebilecek en iyi hizmetleri kurduk.

"Ülkemizi köşeye sıkıştırmak için oynanan her oyun daha büyük kapıların açılmasıyla neticelenmiştir"

Türkiye önce içeriden sonra dışarıdan kuşatılarak karanlık bir meçhule doğru itilmeye çalışılmıştır. Milletin bu oyunu görmüş istiklaline ve istikbaline sahip çıkarak kendisine başka bir istikamet çizmiştir. Ülkemizi köşeye sıkıştırmak için oynanan her oyun önümüzde yeni ve daha büyük kapıların açılmasıyla neticelenmiştir.

İdlib'de silahsız bölge kararı

İdlib'de kan dökülmesin dedik. 12 maddeye imza atıldı. Bu sınırlarımızın ötesinde bir barışa adımdır.

Kaynak: TRT Haber