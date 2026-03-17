'CİMER'e Renk Kat' resim yarışmasının başvuruları sürüyor

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan paylaşımda, çocukların hayal gücünü, yaratıcılığını ve ifade gücünü desteklemek amacıyla düzenlenen "CİMER'e Renk Kat" resim yarışmasının başvurularının sürdüğü belirtildi:

"Çocuklarımız, CİMER'in kendileri için ne ifade ettiğini, duygu ve düşüncelerini renklerle yansıtarak ortaya koyacak ve katılımcı yönetim anlayışına kendi dünyalarından dokunuşlar katacak."

Son başvuru tarihinin 3 Nisan olarak belirlendiği yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye, "http://cocuk.cimer.gov.tr" internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.