Parçalı Bulutlu 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 17.03.2026 16:30

Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için müzakerelere dönülmesi gerektiğini vurgulayarak Türkiye'nin yeni bir tur görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ile Sergey Lavrov, görüşmede bölgedeki savaşın bir an önce sona erdirilmesi ve tarafların yeniden müzakere masasına dönmesi için atılabilecek somut adımlar üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

"Savaşın uzaması küresel riskleri artırıyor"

Bakan Fidan, çatışmaların uzamasının hem bölge ülkeleri hem de uluslararası düzen için ciddi riskler barındırdığına dikkati çekti. 

Türkiye'nin ev sahipliği teklifi masada

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşla ilgili son gelişmelerin de ele alındığı görüşmede Bakan Fidan, Türkiye’nin çözüm konusundaki kararlılığını bir kez daha ifade etti. Fidan, Türkiye'nin iki ülke arasındaki müzakerelerin müteakip turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu meslektaşına yineledi.

Görüşmede ayrıca, savaşın küresel etkilerinden biri olan enerji güvenliği konuları da değerlendirildi. İki bakanın, enerji arz güvenliğine ilişkin iş birliği ve diyalog konularında görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

ETİKETLER
Hakan Fidan Rusya
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SOLOTÜRK Çanakkale'de gösteri uçuşu yaptı
SOLOTÜRK Çanakkale'de gösteri uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Dünyanın geleceği nereye sürükleniyor?
Dünyanın geleceği nereye sürükleniyor?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ