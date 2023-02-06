Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi 09:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
CİMER'de 'Deprem acil' başlığı kullanıma hazır
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, CİMER'de "Deprem acil" başlığının kullanıma hazır hale getirildiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremde devletin tüm kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
Açıklamada, CİMER'de "Deprem acil" başlığının kullanıma hazır hale getirildiği kaydedildi.
Etiketler: Deprem İletişim Başkanlığı Kahramanmaraş
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