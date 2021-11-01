Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suçluların iadesi talebini kabul eden Uruguay adli makamlarının Çiftlik Bank yöneticilerinden Fatih Aydın'ı Türkiye'ye iade edeceği öğrenildi.

4 gün gözaltında olacak

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suçluların iadesi talebine Uruguay adli makamları ilk kez cevap verdi ve Başsavcılığın talebini kabul etti.

Fatih Aydın'ın teslim alınması için gerekli işlemler başlatıldı. Aydın, Türkiye'ye giriş yapacağı andan itibaren Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek 4 gün gözaltında kalacak.

77 bin 868 yıla kadar hapis istemi

Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın geçtiğimiz temmuz ayından beri Uruguay'da tutuklu bulunuyordu.

İddianamede Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'da aralarında bulunduğu 18 sanık hakkında iki ayrı soruşturmada toplam 3 bin 802 kişi şikayetçi olmuş, hazırlanan iddianamelerde 18 sanığın `Suç işlemek amacıyla örgüt kurma`, `Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık` ve `Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı` toplamda 23 bin 364'er yıldan 77 bin 868'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.

